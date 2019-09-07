Родичі політв'язнів збираються в офісі омбудсмена

До офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини вранці в суботу з'їжджаються родичі утримуваних в Росії громадян України.

Джерело: Крим.Реалії

Деталі: На місці вже присутні дочка і сестра Олега Сенцова, родичі Євгена Панова і Олексія Сизановича. З родичами працюють психологи.

Як повідомляється, очікується відправка транспорту до аеропорту з раніше утримуваними в Росії громадянами України.

Пряма мова мами Євгенія Панова Віри Котелянець: Ще не вірю. Поки не побачу - не повірю (в повернення сина - КР).

Що було раніше: Адвокати військовополонених українських моряків Микола Полозов і Сергій Бадамшин підтведили, що автобуси з українськими моряками вирушили з СІЗО "Лефортово", ймовірно, до пункту обміну.

"Тепер можна сказати, що процес пішов", - написав Полозов.