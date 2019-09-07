Родичі політв'язнів збираються в офісі омбудсмена

813 переглядів
Субота, 7 вересня 2019, 10:12

До офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини вранці в суботу з'їжджаються родичі утримуваних в Росії громадян України.

Джерело: Крим.Реалії

Деталі: На місці вже присутні дочка і сестра Олега Сенцова, родичі Євгена Панова і Олексія Сизановича. З родичами працюють психологи.

Як повідомляється, очікується відправка транспорту до аеропорту з раніше утримуваними в Росії громадянами України.

Пряма мова мами Євгенія Панова Віри Котелянець: Ще не вірю. Поки не побачу - не повірю (в повернення сина - КР).

Що було раніше: Адвокати військовополонених українських моряків Микола Полозов і Сергій Бадамшин підтведили, що автобуси з українськими моряками вирушили з СІЗО "Лефортово", ймовірно, до пункту обміну.

"Тепер можна сказати, що процес пішов", - написав Полозов.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: політв'язні омбудсмен


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Богдан про обмін: Громадяни України – найвища цінність 7 вересня 2019, 08:23
“Обмін - справа кількох годин” — адвокат 7 вересня 2019, 06:13
У "Bellingcat" припустили, що звільнення Цемаха не завадить справі MH17 6 вересня 2019, 15:18
Усі новини
Головні новини
Адвокати українських моряків підтвердили, що "процес пішов"
“Обмін - справа кількох годин” — адвокат
Трамп просить Зеленського допомогти йому переобратися на виборах — Washington Post
Засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" етапували до Ставропольського краю
Усі новини
здоров'я

Ризики інсульту та інфаркту: чим корисні і шкідливі веганські й вегетаріанські дієти

психологія

22 ілюстрації, які змусять по-іншому поглянути на світ

екологія

Банани можуть стати дефіцитом. Коли і чому