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Родичі політв'язнів збираються в офісі омбудсмена

Субота, 7 вересня 2019, 10:12

До офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини вранці в суботу з'їжджаються родичі утримуваних в Росії громадян України.

Джерело: Крим.Реалії

Деталі: На місці вже присутні дочка і сестра Олега Сенцова, родичі Євгена Панова і Олексія Сизановича. З родичами працюють психологи.

Як повідомляється, очікується відправка транспорту до аеропорту з раніше утримуваними в Росії громадянами України.

Пряма мова мами Євгенія Панова Віри Котелянець: Ще не вірю. Поки не побачу - не повірю (в повернення сина - КР).

Деталі: Пізніше адвокат Марк Фейгін повідомив Укрінформу, що в офісі омбудсмена зібралися родичі 24 моряків і ще 11 українських політв'язнів.

Що було раніше: Адвокати військовополонених українських моряків Микола Полозов і Сергій Бадамшин підтведили, що автобуси з українськими моряками вирушили з СІЗО "Лефортово", ймовірно, до пункту обміну.

"Тепер можна сказати, що процес пішов", - написав Полозов.

Теми: політв'язніомбудсмен
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