Адвокати українських моряків підтвердили, що "процес пішов"
Адвокати військовополонених українських моряків Микола Полозов і Сергій Бадамшин заявляють, що автобуси з українськими моряками вирушили з СІЗО "Лефортово", ймовірно, до пункту обміну.
Джерело: російські агентства ТАСС, Інтерфакс
Пряма мова Полозова, Інтерфакс: За моїми даними, моряки вже залишили слідчий ізолятор. Вважаю, що їх повезли до аеропорту для видачі українській стороні.
Facebook Полозова: Команда захисту військовополонених українських моряків не коментувала неперевірені чутки і припущення щодо їхнього звільнення. Тепер можна сказати, що процес пішов.
Пряма мова Бадамшина, ТАСС: У супроводі екіпажів ДПС три автобуси з моряками, ймовірно, слідують до аеропорту Внуково, звідки потім вилетять в Україну.
Деталі: Як пише «Інтерфакс», колона з автобусів, у яких, імовірно, можуть перебувати учасники обміну між Росією і Україною, в супроводі поліції заїхали на аеродром "Внуково" в Москві.
Два великі автобуси туристичного класу в супроводі поліції і спецслужб на великій швидкості проїхали по Київському шосе з центру Москви і заїхали на територію урядового терміналу "Внуково-2".
З московського СІЗО “Лефортово” виїхали два автобуси у супроводі поліцейського кортежу, передає наша журналістка з місця подій pic.twitter.com/PgGaf6tQu5— hromadske (@HromadskeUA) September 7, 2019
Літак з лівреєю у вигляді українського прапора приземлився в аеропорту "Внуково" і причалив до перону урядового терміналу "Внуково-2". У літака включені двигуни.
Автобуси, які виїхали з СІЗО Москви, заїхали в аеропорт "Внуково-2". Про це повідомляє наша кореспондентка pic.twitter.com/6gvSC6hZ6K— hromadske (@HromadskeUA) September 7, 2019
До борту під'їхали два автобуси. Раніше аналогічні автобуси покинули СІЗО "Лефортово" в Москві.
Передісторія:
- 6 вересня російське агентство "Интерфакс" із посиланням на "інформоване джерело" повідомило, що ймовірна дата початку обміну політв'язнями між Україною та Росією – 7 вересня.
- Також 6 вересня президент РФ Володимир Путін заявив у Владивостоці, що переговори про обмін утримуваними особами з Україною близькі до завершення і що обмін буде масштабним.
- 7 вересня адвокат ряду утримуваних в Україні росіян Валентин Рибін заявив, що взаємне звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією почнеться в найближчі години.
- Глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що не може коментувати питання обміну утримуваних осіб між Україною і РФ, але громадяни України є найвищою цінністю для держави.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua