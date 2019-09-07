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Адвокати українських моряків підтвердили, що "процес пішов"

Субота, 7 вересня 2019, 09:49
Українці в автобусі по дорозі до аеропорту Внуково
kp.ru

Адвокати військовополонених українських моряків Микола Полозов і Сергій Бадамшин заявляють, що автобуси з українськими моряками вирушили з СІЗО "Лефортово", ймовірно, до пункту обміну.

Джерело: російські агентства ТАСС, Інтерфакс

Пряма мова Полозова, Інтерфакс: За моїми даними, моряки вже залишили слідчий ізолятор. Вважаю, що їх повезли до аеропорту для видачі українській стороні.

Facebook Полозова: Команда захисту військовополонених українських моряків не коментувала неперевірені чутки і припущення щодо їхнього звільнення. Тепер можна сказати, що процес пішов.

Пряма мова Бадамшина, ТАСС: У супроводі екіпажів ДПС три автобуси з моряками, ймовірно, слідують до аеропорту Внуково, звідки потім вилетять в Україну.

Деталі: Як пише «Інтерфакс», колона з автобусів, у яких, імовірно, можуть перебувати учасники обміну між Росією і Україною, в супроводі поліції заїхали на аеродром "Внуково" в Москві.

Два великі автобуси туристичного класу в супроводі поліції і спецслужб на великій швидкості проїхали по Київському шосе з центру Москви і заїхали на територію урядового терміналу "Внуково-2".

Літак з лівреєю у вигляді українського прапора приземлився в аеропорту "Внуково" і причалив до перону урядового терміналу "Внуково-2". У літака включені двигуни.

До борту під'їхали два автобуси. Раніше аналогічні автобуси покинули СІЗО "Лефортово" в Москві.

Пізніше літак перетнув кордон з Україною. 

Передісторія:

  • 6 вересня російське агентство "Интерфакс" із посиланням на "інформоване джерело" повідомило, що ймовірна дата початку обміну політв'язнями між Україною та Росією – 7 вересня.
  • Також 6 вересня президент РФ Володимир Путін заявив у Владивостоці, що переговори про обмін утримуваними особами з Україною близькі до завершення і що обмін буде масштабним.
  • 7 вересня адвокат ряду утримуваних в Україні росіян Валентин Рибін заявив, що взаємне звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією почнеться в найближчі години.
  • Глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що не може коментувати питання обміну утримуваних осіб між Україною і РФ, але громадяни України є найвищою цінністю для держави.

Українська правда

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Теми: політв'язні
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