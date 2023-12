Адвокати українських моряків підтвердили, що "процес пішов"

Адвокати військовополонених українських моряків Микола Полозов і Сергій Бадамшин заявляють, що автобуси з українськими моряками вирушили з СІЗО "Лефортово", ймовірно, до пункту обміну.

Джерело: російські агентства ТАСС, Інтерфакс

Пряма мова Полозова, Інтерфакс: За моїми даними, моряки вже залишили слідчий ізолятор. Вважаю, що їх повезли до аеропорту для видачі українській стороні.

Facebook Полозова: Команда захисту військовополонених українських моряків не коментувала неперевірені чутки і припущення щодо їхнього звільнення. Тепер можна сказати, що процес пішов.

Пряма мова Бадамшина, ТАСС: У супроводі екіпажів ДПС три автобуси з моряками, ймовірно, слідують до аеропорту Внуково, звідки потім вилетять в Україну.

Деталі: Як пише «Інтерфакс», колона з автобусів, у яких, імовірно, можуть перебувати учасники обміну між Росією і Україною, в супроводі поліції заїхали на аеродром "Внуково" в Москві.

Два великі автобуси туристичного класу в супроводі поліції і спецслужб на великій швидкості проїхали по Київському шосе з центру Москви і заїхали на територію урядового терміналу "Внуково-2".

Літак з лівреєю у вигляді українського прапора приземлився в аеропорту "Внуково" і причалив до перону урядового терміналу "Внуково-2". У літака включені двигуни.

До борту під'їхали два автобуси. Раніше аналогічні автобуси покинули СІЗО "Лефортово" в Москві.

Пізніше літак перетнув кордон з Україною.

Update: Russian Special Flight has entered Ukrainian airspace and appears to be heading straight to Kyiv. pic.twitter.com/SVkRbCdmsR