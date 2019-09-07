Російський спецборт приземлився в «Борисполі»

Російський спецборт «Ту-204-300» під номером RSD092 приземлився в аеропорту «Бориспіль» у Києві.

Джерело: Flightradar

Moved to the other side of the terminal to catch a bus leaving the vicinity of the Tu-204, accompanied by a black SUV.

Could not see if anyone entered or exited the bus. Several people around the plane. pic.twitter.com/63m2Wo5MCx — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) September 7, 2019

Деталі: За даними сайту Flightradar, літак приземлився о 10:29.

Він вилетів із аеропорту «Внуково» о 9:20.

Як пише Радіо Свобода, цим літаком користується російський спеціальний льотний загін «Росія» – підприємство, яке перевозить російських посадовців.

Пряме авіасполучення між Україною та Росією заборонене з 2015 року.

Як повідомляє кореспондент УП, на військовий аеродром Борисполя заїхав автобус, який, ймовірно забиратиме звільнених з російського полону українців. На місці кілька десятків журналістів.

Пізніше на територію військового аеродрому Борисполя заїхали ще два автобуси на військових номерах та військова «швидка».

На військовий аеродром Борисполя заїхав автобус, який, ймовірно забиратиме звільнених з російського полону українців. На місці кілька десятків журналістів pic.twitter.com/D3tNwK2Kne — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 7, 2019

Ще два автобуси на військових номерах заїхали на територію військового аеродрому Борисполя pic.twitter.com/z73kFMqGTj — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 7, 2019

Що було раніше: У суботу зранку адвокати військовополонених українських моряків Микола Полозов і Сергій Бадамшин підтведили, що автобуси з українськими моряками вирушили з СІЗО "Лефортово", ймовірно, до пункту обміну.

"Тепер можна сказати, що процес пішов", - написав Полозов.

Повідомлялося, що автобуси з моряками прибули до аеропорту "Внуково".