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Російський спецборт приземлився в «Борисполі»

Субота, 7 вересня 2019, 10:54
Російський спецборт приземлився в «Борисполі»

Російський спецборт «Ту-204-300» під номером RSD092 приземлився в аеропорту «Бориспіль» у Києві.

ДжерелоFlightradar

Деталі: За даними сайту Flightradar, літак приземлився о 10:29.

Він вилетів із аеропорту «Внуково» о 9:20.

Як пише Радіо Свобода, цим літаком користується російський спеціальний льотний загін «Росія» – підприємство, яке перевозить російських посадовців.

Пряме авіасполучення між Україною та Росією заборонене з 2015 року.

Як повідомляє кореспондент УП, на військовий аеродром Борисполя заїхав автобус, який, ймовірно забиратиме звільнених з російського полону українців. На місці кілька десятків журналістів.

Пізніше на територію військового аеродрому Борисполя заїхали ще два автобуси на військових номерах та військова «швидка».  

Що було раніше: У суботу зранку адвокати військовополонених українських моряків Микола Полозов і Сергій Бадамшин підтведили, що автобуси з українськими моряками вирушили з СІЗО "Лефортово", ймовірно, до пункту обміну.

"Тепер можна сказати, що процес пішов", - написав Полозов.

Повідомлялося, що автобуси з моряками прибули до аеропорту "Внуково".

Українська правда

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Теми: політв'язніРосія
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