На окупованому Донбасі утримують 227 українців - СБУ

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей бойовики незаконно утримують 227 українців.

Джерело: прес-центр Служби безпеки України

Деталі: За даними СБУ, з 2014 року з Росії та тимчасово окупованих територій було звільнено 3280 громадян України.

У відомстві зазначили, що 7 вересня Служба безпеки України "забезпечила повернення 35 українських громадян, які незаконно утримувались в Росії та на тимчасово анексованій території АР Крим.

"Згідно з процедурою, іншій стороні передано 35 осіб. Усі вони були засуджені в Україні за різні злочини або є фігурантами кримінальних проваджень. Їх звільнення відбувалося з чітким дотриманням українського законодавства та процесуальних норм. Обмін проводився під наглядом Міжнародного комітету Червоного Хреста", - повідомили в СБУ.

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