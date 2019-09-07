На окупованому Донбасі утримують 227 українців - СБУ
На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей бойовики незаконно утримують 227 українців.
Джерело: прес-центр Служби безпеки України
Деталі: За даними СБУ, з 2014 року з Росії та тимчасово окупованих територій було звільнено 3280 громадян України.
У відомстві зазначили, що 7 вересня Служба безпеки України "забезпечила повернення 35 українських громадян, які незаконно утримувались в Росії та на тимчасово анексованій території АР Крим.
"Згідно з процедурою, іншій стороні передано 35 осіб. Усі вони були засуджені в Україні за різні злочини або є фігурантами кримінальних проваджень. Їх звільнення відбувалося з чітким дотриманням українського законодавства та процесуальних норм. Обмін проводився під наглядом Міжнародного комітету Червоного Хреста", - повідомили в СБУ.
Нагадаємо,
- 7 вересня в Україну в рамках обміну повернулися 35 осіб, серед яких - 24 полонені моряки та політв'язні Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клих, Гриб, Євген та Артур Панови, Бекіров та Сизонович.
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Україна у свою чергу також видала Росії 35 осіб.