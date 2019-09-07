Обмін полоненими: Список росіян

В рамках масштабного обміну Україна видасть Росії 35 осіб.

За даними джерел УП, наближених до процесу обміну, у списках росіян - 35 осіб, 11 з них були помилувані, 19-ом скасовано запобіжний захід, двоє вже перебували на волі, одного було передано російській стороні раніше.

Володимир Цемах Кирило Вишинський Віктор Агєєв, 13.09.1995 Олександр Баранов, 11.08.1983 Аслан Басханов , 06.04.1966 Олена Бобова, 26.04.1972 Андрій Васьковський, 25.12.1991 Руслан Гаджиєв, 10.02.1973 Володимир Галичий, 18.01.1948 Сергій Гнатьєв, 13.04.1988 Ганна Дубенко, 18.08.1982 Станіслав Єжов, 22.06.1978 Аркадій Жидких, 19.11.1967 Ігор Кімаковській, 28.04.1972 Ольга Коваліс, 07.08.1968 Сергій Коверник, 16.02.1978 Дмитро Кореновський, 18.03.1972 Андрій Костенко, 18.09.1984 Олексій Лазаренко, 13.10.1985 Сергій Лазарєв, 07.05.1957 Юрій Ломако, 04.02.1961 Петро Мельничук, 12.07.1972 Євгеній Мефедов, 22.05.1983 Максим Одинцов, 25.04.1983 Юлія Просолова, 13.07.1988 Олександр Ракущин, 19.03.1963 Антоніна Родіонова, 06.09.1969 Олександр Саттаров, 28.12.1980 Олексій Сєдіков, 10.10.1979 Тарас Синичак, 24.06.1977 Олександр Тарасенко, 10.07.1970 Андрій Третяков, 18.10.1973 Віктор Федоров, 18.07.1969 Денис Хитров, 28.04.1977 Павло Черних, 04.08.1975. У свою чергу Валентин Рибін, адвокат громадян РФ, які утримувалися в Україні, повідомив, що літак з росіянами відлітає без Руслана Гаджиєва, який значиться у списках на обмін.

Фото - посольство РФ в Україні

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