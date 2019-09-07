Обмін полоненими: Список росіян
В рамках масштабного обміну Україна видасть Росії 35 осіб.
За даними джерел УП, наближених до процесу обміну, у списках росіян - 35 осіб, 11 з них були помилувані, 19-ом скасовано запобіжний захід, двоє вже перебували на волі, одного було передано російській стороні раніше.
- Володимир Цемах
- Кирило Вишинський
- Віктор Агєєв, 13.09.1995
- Олександр Баранов, 11.08.1983
- Аслан Басханов , 06.04.1966
- Олена Бобова, 26.04.1972
- Андрій Васьковський, 25.12.1991
- Руслан Гаджиєв, 10.02.1973
- Володимир Галичий, 18.01.1948
- Сергій Гнатьєв, 13.04.1988
- Ганна Дубенко, 18.08.1982
- Станіслав Єжов, 22.06.1978
- Аркадій Жидких, 19.11.1967
- Ігор Кімаковській, 28.04.1972
- Ольга Коваліс, 07.08.1968
- Сергій Коверник, 16.02.1978
- Дмитро Кореновський, 18.03.1972
- Андрій Костенко, 18.09.1984
- Олексій Лазаренко, 13.10.1985
- Сергій Лазарєв, 07.05.1957
- Юрій Ломако, 04.02.1961
- Петро Мельничук, 12.07.1972
- Євгеній Мефедов, 22.05.1983
- Максим Одинцов, 25.04.1983
- Юлія Просолова, 13.07.1988
- Олександр Ракущин, 19.03.1963
- Антоніна Родіонова, 06.09.1969
- Олександр Саттаров, 28.12.1980
- Олексій Сєдіков, 10.10.1979
- Тарас Синичак, 24.06.1977
- Олександр Тарасенко, 10.07.1970
- Андрій Третяков, 18.10.1973
- Віктор Федоров, 18.07.1969
- Денис Хитров, 28.04.1977
- Павло Черних, 04.08.1975.
У свою чергу Валентин Рибін, адвокат громадян РФ, які утримувалися в Україні, повідомив, що літак з росіянами відлітає без Руслана Гаджиєва, який значиться у списках на обмін.
Нагадаємо,
- Зранку 7 вересня адвокати військовополонених українських моряків Микола Полозов і Сергій Бадамшин підтвердили, що автобуси з українськими моряками вирушили з СІЗО "Лефортово" до пункту обміну.
- Літаки з особами, які підлягають обміну, вилетіли 7 вересня з Москви та Києва після 12:00.
- В Україну повернулися 35 осіб, серед яких - 24 полонені моряки та політв'язні Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клих, Гриб, Євген та Артур Панови, Бекіров та Сизонович.
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