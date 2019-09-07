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Обмін полоненими: Список росіян

Субота, 7 вересня 2019, 12:56
Обмін полоненими: Список росіян

В рамках масштабного обміну Україна видасть Росії 35 осіб.  

За даними джерел УП, наближених до процесу обміну, у списках росіян - 35 осіб, 11 з них були помилувані, 19-ом скасовано запобіжний захід, двоє вже перебували на волі, одного було передано російській стороні раніше. 

  1. Володимир Цемах
  2. Кирило Вишинський 
  3. Віктор Агєєв, 13.09.1995
  4. Олександр Баранов, 11.08.1983
  5. Аслан Басханов , 06.04.1966
  6. Олена Бобова, 26.04.1972
  7. Андрій Васьковський, 25.12.1991
  8. Руслан Гаджиєв, 10.02.1973
  9. Володимир Галичий, 18.01.1948
  10. Сергій Гнатьєв, 13.04.1988
  11. Ганна Дубенко, 18.08.1982
  12. Станіслав Єжов, 22.06.1978
  13. Аркадій Жидких, 19.11.1967
  14. Ігор Кімаковській, 28.04.1972
  15. Ольга Коваліс, 07.08.1968
  16. Сергій Коверник, 16.02.1978
  17. Дмитро Кореновський, 18.03.1972
  18. Андрій Костенко, 18.09.1984
  19. Олексій Лазаренко, 13.10.1985
  20. Сергій Лазарєв, 07.05.1957
  21. Юрій Ломако, 04.02.1961
  22. Петро Мельничук, 12.07.1972
  23. Євгеній Мефедов, 22.05.1983
  24. Максим Одинцов, 25.04.1983
  25. Юлія Просолова, 13.07.1988
  26. Олександр Ракущин, 19.03.1963
  27. Антоніна Родіонова, 06.09.1969
  28. Олександр Саттаров, 28.12.1980
  29. Олексій Сєдіков, 10.10.1979
  30. Тарас Синичак, 24.06.1977
  31. Олександр Тарасенко, 10.07.1970
  32. Андрій Третяков, 18.10.1973
  33. Віктор Федоров, 18.07.1969
  34. Денис Хитров, 28.04.1977
  35. Павло Черних, 04.08.1975.  

    У свою чергу Валентин Рибін, адвокат громадян РФ, які утримувалися в Україні, повідомив, що літак з росіянами відлітає без Руслана Гаджиєва, який значиться у списках на обмін.

 
Фото - посольство РФ в Україні

Нагадаємо,

  • Зранку 7 вересня адвокати військовополонених українських моряків Микола Полозов і Сергій Бадамшин підтвердили, що автобуси з українськими моряками вирушили з СІЗО "Лефортово" до пункту обміну.
  • Літаки з особами, які підлягають обміну, вилетіли 7 вересня з Москви та Києва після 12:00.
  • В Україну повернулися 35 осіб, серед яких - 24 полонені моряки та політв'язні Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клих, Гриб, Євген та Артур Панови, Бекіров та Сизонович. 

Українська правда

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Теми: полоненіРосіяУкраїна
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