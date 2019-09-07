Трамп привітав Україну з обміном: Можливо, перший гігантський крок до миру

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Субота, 7 вересня 2019, 17:02

Президент США Дональд Трамп назвав обмін між Україною та Росією утримуваними особами "можливо, першим гігантським кроком до миру". 

Джерело: Твіттер президента США 

Пряма мова: "Росія та Україна обміняли велику кількість ув'язнених. Дуже гарна новина, можливо, перший гігантський крок до миру".

Трамп висловив привітання з приводу обміну обом країнам. 

Нагадаємо,

  • 7 вересня в Україну в рамках обміну повернулися 35 осіб, серед яких - 24 полонені моряки та політв'язні Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клих, Гриб, Євген та Артур Панови, Бекіров та Сизонович.  

  • Україна у свою чергу також видала Росії 35 осіб

Українська правда

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Теми: полонені Росія Україна Трамп


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