Трамп привітав Україну з обміном: Можливо, перший гігантський крок до миру

Президент США Дональд Трамп назвав обмін між Україною та Росією утримуваними особами "можливо, першим гігантським кроком до миру".

Джерело: Твіттер президента США

Пряма мова: "Росія та Україна обміняли велику кількість ув'язнених. Дуже гарна новина, можливо, перший гігантський крок до миру".

Трамп висловив привітання з приводу обміну обом країнам.

Russia and Ukraine just swapped large numbers of prisoners. Very good news, perhaps a first giant step to peace. Congratulations to both countries!