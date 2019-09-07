Трамп привітав Україну з обміном: Можливо, перший гігантський крок до миру
Президент США Дональд Трамп назвав обмін між Україною та Росією утримуваними особами "можливо, першим гігантським кроком до миру".
Джерело: Твіттер президента США
Пряма мова: "Росія та Україна обміняли велику кількість ув'язнених. Дуже гарна новина, можливо, перший гігантський крок до миру".
Трамп висловив привітання з приводу обміну обом країнам.
Russia and Ukraine just swapped large numbers of prisoners. Very good news, perhaps a first giant step to peace. Congratulations to both countries!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019
Нагадаємо,
- 7 вересня в Україну в рамках обміну повернулися 35 осіб, серед яких - 24 полонені моряки та політв'язні Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клих, Гриб, Євген та Артур Панови, Бекіров та Сизонович.
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Україна у свою чергу також видала Росії 35 осіб.
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