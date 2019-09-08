Український фільм переміг на кінофестивалі у Венеції

Джерело: Держкіно

Фільм “Атлантида” режисера Валентина Васяновича здобув перемогу за результатами голосування журі 76-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.

Деталі: “Атлантида” визнана найкращою в офіційній конкурсній програмі “Горизонти”. Про це йдеться на офіційному сайті кінофестивалю.

“Горизонти” друга за значущістю програма Венеційського кінофестивалю. До неї відбирають фільми, які представляють нові тенденції у розвитку світового кінематографу. За перемогу у цій програмі змагались 19 повнометражних фільмів.

Дослівно: “«Атлантида» – це фільм про майбутню перемогу у війні з Росією. Фільм про судоми, перед остаточною руйнацією міфу індустріального Донбасу: на рівні промислового ландшафту, і насамперед – у людському вимірі”.

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