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Український фільм переміг на кінофестивалі у Венеції

Неділя, 8 вересня 2019, 01:32
Український фільм переміг на кінофестивалі у Венеції

Джерело: Держкіно

Фільм “Атлантида” режисера Валентина Васяновича здобув перемогу за результатами голосування журі 76-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.

Деталі: “Атлантида” визнана найкращою в офіційній конкурсній програмі “Горизонти”. Про це йдеться на офіційному сайті кінофестивалю

“Горизонти” друга за значущістю програма Венеційського кінофестивалю. До неї відбирають фільми, які представляють нові тенденції у розвитку світового кінематографу. За перемогу у цій програмі змагались 19 повнометражних фільмів.

Дослівно: “«Атлантида» – це фільм про майбутню перемогу у війні з Росією. Фільм про судоми, перед остаточною руйнацією міфу індустріального Донбасу: на рівні промислового ландшафту, і  насамперед – у людському вимірі”.

Нагадуємо

  • Голова Держкіно Пилип Іллєнко розповів, що за 5 років його роботи на посаді, у прокат вийшло 110 вітчизняних фільмів. Касові збори цих фільмів загалом становлять близько 473 млн.грн. 

Українська правда

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Теми: кіно
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