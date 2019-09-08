Український фільм переміг на кінофестивалі у Венеції
Джерело: Держкіно
Фільм “Атлантида” режисера Валентина Васяновича здобув перемогу за результатами голосування журі 76-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.
Деталі: “Атлантида” визнана найкращою в офіційній конкурсній програмі “Горизонти”. Про це йдеться на офіційному сайті кінофестивалю.
“Горизонти” друга за значущістю програма Венеційського кінофестивалю. До неї відбирають фільми, які представляють нові тенденції у розвитку світового кінематографу. За перемогу у цій програмі змагались 19 повнометражних фільмів.
Дослівно: “«Атлантида» – це фільм про майбутню перемогу у війні з Росією. Фільм про судоми, перед остаточною руйнацією міфу індустріального Донбасу: на рівні промислового ландшафту, і насамперед – у людському вимірі”.
Нагадуємо:
- Голова Держкіно Пилип Іллєнко розповів, що за 5 років його роботи на посаді, у прокат вийшло 110 вітчизняних фільмів. Касові збори цих фільмів загалом становлять близько 473 млн.грн.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua