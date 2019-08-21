У Держкіно назвали бокс-офіс 110 українських фільмів за 5 років

Джерело: YouTube-канал Пилипа Іллєнка

Голова Держкіно Пилип Іллєнко розповів, що за 5 років його роботи на посаді, у прокат вийшло 110 вітчизняних фільмів.

Деталі: Пилип Іллєнко опублікував звіт, де зазначив що з 2014 по 2019 роки у прокат вийшли 110 вітчизняних повнометражних фільмів. Касові збори цих фільмів загалом становлять близько 473 млн.грн. Подивились ці фільми - 8 094 789 глядачів.

За 5 років за підтримки Держкіно було знято 173 фільми (67 ігрових повнометражних, 24 ігрових короткометражних, 23 анімаційних, 56 неігрових і 3 літописні матеріали).

Лідерами касових зборів серед фільмів, створених за підтримки Держкіно є "Я, ти, він, вона" (71 млн грн), "Скажене весілля" (55 млн грн), "Викрадена принцеса" (36,4 млн грн).

Державне фінансування українського кінематографу збільшилось з 63,1 млн грн до 505,9 млн.грн.

Що відбулося раніше: 19 серпня голова Держкіно Пилип Іллєнко опублікував відео, де оголосив про свою відставку.

Нагадаємо:



21 серпня стало відомо, що НАБУ закрило провадження за фактом можливої ​​розтрати держкоштів "Кінокварталом" президента Володимира Зеленського під час зйомок фільму "Я, ти, він, вона".