Прокуратура Криму закликає не брати участь у "виборах" на півострові

3178 переглядів
Неділя, 8 вересня 2019, 10:44

Прокуратура Криму закликає жителів окупованого півострова не брати участь у незаконних виборах, які проводяться Росією у неділю на території АР Крим та Севастополя.

Джерело: Прес-секретар прокуратури Криму Катерина Діденко в Facebook

Дослівно заява: Так звані вибори депутатів кримського парламенту і місцевих рад, які РФ проводить сьогодні, 8 вересня 2019 року, на території тимчасово окупованого півострову не визнаються законними в Україні, ЄС, США і ряді інших країн світу.

Прокуратура АР Крим закликає не брати участь в незаконних виборах на тимчасово окупованій території АР Крим та м.Севастополь. Також, повідомляти в правоохоронні органи автономії про всі відомі факти організації та проведення незаконних виборів в Криму.

Деталі: Діденко нагадала, що в рамках кримінального провадження голові "Избирательной комиссии Республики Крым" повідомлено про підозру у вчиненні державної зради, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади, також вказану особу оголошено у розшук.

Довідка: У Росії в неділю проходить єдиний день голосування - близько 6 тисяч виборчих кампаній і референдумів різного рівня, в тому числі в окупованому Криму.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Крим прокуратура вибори Росія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Сім'я Сенцова перетнула адмінкордон із Кримом та їде до Києва 8 вересня 2019, 12:03
МЗС просить світ посилити тиск на РФ через "вибори" у Криму 8 вересня 2019, 11:26
Хроніки інклюзивної України 7 вересня 2019, 06:00
Усі новини
Головні новини
В окупованому Криму негода забрала життя 6 осіб  
Обмін з РФ: Австралія розчарована видачею Цемаха Росії
Путін розповів Макрону, чого чекає від Києва
Сенцову і Кольченку надали тимчасове житло, з постійним - "вирішують"
Усі новини
їжа

Як зробити макарони вдома

гроші

Як попросити надбавку до зарплати

Лайфхаки

Домашні лайфхаки з очистки дому