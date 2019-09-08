Прокуратура Криму закликає не брати участь у "виборах" на півострові

Прокуратура Криму закликає жителів окупованого півострова не брати участь у незаконних виборах, які проводяться Росією у неділю на території АР Крим та Севастополя.

Джерело: Прес-секретар прокуратури Криму Катерина Діденко в Facebook

Дослівно заява: Так звані вибори депутатів кримського парламенту і місцевих рад, які РФ проводить сьогодні, 8 вересня 2019 року, на території тимчасово окупованого півострову не визнаються законними в Україні, ЄС, США і ряді інших країн світу.

Прокуратура АР Крим закликає не брати участь в незаконних виборах на тимчасово окупованій території АР Крим та м.Севастополь. Також, повідомляти в правоохоронні органи автономії про всі відомі факти організації та проведення незаконних виборів в Криму.

Деталі: Діденко нагадала, що в рамках кримінального провадження голові "Избирательной комиссии Республики Крым" повідомлено про підозру у вчиненні державної зради, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади, також вказану особу оголошено у розшук.

Довідка: У Росії в неділю проходить єдиний день голосування - близько 6 тисяч виборчих кампаній і референдумів різного рівня, в тому числі в окупованому Криму.