Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура Криму закликає не брати участь у "виборах" на півострові

Неділя, 8 вересня 2019, 10:44

Прокуратура Криму закликає жителів окупованого півострова не брати участь у незаконних виборах, які проводяться Росією у неділю на території АР Крим та Севастополя.

Джерело: Прес-секретар прокуратури Криму Катерина Діденко в Facebook

Дослівно заява: Так звані вибори депутатів кримського парламенту і місцевих рад, які РФ проводить сьогодні, 8 вересня 2019 року, на території тимчасово окупованого півострову не визнаються законними в Україні, ЄС, США і ряді інших країн світу.

Прокуратура АР Крим закликає не брати участь в незаконних виборах на тимчасово окупованій території АР Крим та м.Севастополь. Також, повідомляти в правоохоронні органи автономії про всі відомі факти організації та проведення незаконних виборів в Криму.

Деталі: Діденко нагадала, що в рамках кримінального провадження голові "Избирательной комиссии Республики Крым" повідомлено про підозру у вчиненні державної зради, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади, також вказану особу оголошено у розшук.

Довідка: У Росії в неділю проходить єдиний день голосування - близько 6 тисяч виборчих кампаній і референдумів різного рівня, в тому числі в окупованому Криму.

Українська правда
Теми: КримпрокуратуравибориРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Крим
Залужний про повернення Криму: Мені начхати, мене ніхто не зупинить
"Слуга" Слюсарєв після вторгнення став власником заводу "Рапід" і фірм у трьох країнах – ЗМІ
У НАТО поки не бачать ознак того, що доля Криму може вирішитися на переговорах
Останні новини
23:42
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: