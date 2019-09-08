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У Росії проходять вибори, в тому числі, до Мосміськдуми

Неділя, 8 вересня 2019, 10:37

У Росії в неділю проходить єдиний день голосування - близько 6 тисяч виборчих кампаній і референдумів різного рівня, в тому числі в окупованому Криму.

Джерело: Інтерфакс

Деталі: По чотирьох одномандатних округах пройдуть довибори депутатів Держдуми РФ: в Хабаровському краї, Новгородській, Свердловській і Орловській областях.

У 16 регіонах обиратимуть голів суб'єктів: в Астраханській, Сахалінської, Курганській, Липецькій, Курській, Челябінській, Оренбурзькій, Мурманській, Волгоградській і Вологодській областях, Санкт-Петербурзі, Забайкальському і Ставропольському краях, республіках Башкортостан, Алтай і Калмикія.

У Кабардино-Балкарії, Інгушетії, а також в окупованому Криму «голів» обере «парламент».

У 13 регіонах оберуть депутатів законодавчих зборів, в тому числі у Москві. У трьох адміністративних центрах суб'єктів федерації оберуть мерів (Новосибірськ, Улан-Уде і Анадир), у 22 столицях - депутатів представницьких органів влади. У Санкт-Петербурзі також пройдуть вибори в 109 муніципальних рад.

На виборах до Мосміськдуми реєстрацію пройшли 225 кандидатів: 58 самовисуванців і 167 партійних кандидатів.

За місця в столичному парламенті поборються представники дев'яти партій: ЛДПР (45 кандидатів), КПРФ (42 кандидата), "Справедливої ​​Росії" (39 кандидатів), "Комуністів Росії" (31 кандидат), партії "Родина" (4 кандидата), партії "Яблуко" (3 кандидата), а також "Партии роста", екологічної партії "Зелені", "Громадянської сили" (по одному кандидату).

Передісторія:

  • Акції з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів до Мосміськдуми проходили в Москві з 14 липня.
  • Під час акції 3 серпня було затримано більше тисячі людей.
  • 27 липня поліція застосувала проти мітингарів кийки. Тоді також понад тисячу осіб було затримано.
  • Перед цим окружні виборчі комісії відмовили в реєстрації на виборах до Мосміськдуми Іллі Яшину, Любові Соболь, Івану Жданову, Дмитру Гудкову, Юлії Галяміній та іншим незалежним кандидатам з команди Олексія Навального, Дмитра Гудкова і від "Яблука".

Українська правда
Теми: Росіявибори
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