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П’яний киянин "мінував" станцію метро, бо не вистачило на проїзд

Неділя, 8 вересня 2019, 14:40

Поліція затримала чоловіка, який у суботу повідомив про замінування станції метро "Почайна" у Києві. Ним виявився місцевий житель, якому перед тим не вистачило грошей на жетон.

Джерело: поліція Києва

Деталі: У суботу до поліції надійшло повідомлення про закладену вибухівку на станції метро "Почайна". Спеціалісти провели огляд та не виявили вибухонебезпечних речовин чи предметів.

У подальшому правоохоронці встановили особу, яка здійснила анонімний дзвінок. Згодом правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 56-річний киянин.

Дослівно поліція: Чоловік пояснив свій вчинок тим, що на касі метро йому не продали жетон, оскільки у нього не вистачало грошей. У таких спосіб правопорушник вирішив помститися працівникам метрополітену та "замінував" об’єкт.

При цьому чоловік перебував у стані сп‘яніння і спостерігав за діями представників екстрених служб, які прибули на виклик про замінування.

Деталі: За даним фактом слідчі управління поліції в метрополітені розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

Українська правда

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Теми: метрополіція
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