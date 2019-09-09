В "ДНР" повідомили, що найближчим часом запустять поїзда в Москву і Петербург

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Понеділок, 9 вересня 2019, 02:24

Ватажок самопроголошеної "Донецької народної республіки" Денис Пушилін повідомив, що найближчим часом очікується запуск ж/д сполучення в Москву і Петербург.

Про це повідомив глава "ДНР" Денис Пушилін, передає ТАРС.

Залізничне пасажирське сполучення між так званою "ДНР" і найбільшими містами Росії може бути запущено вже найближчим часом.

"Встановлення прямого залізничного сполучення з Росією планується. Пряме, мається на увазі без пересадок, повідомлення планується, зокрема з Москвою і Санкт-Петербургом. Система опрацьовується і, сподіваюся, в самий найближчий час ми зможемо їй скористатися", - повідомив лідер сепаратистів.

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Теми: Росія сепаратизм


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