Ватажок окупованих районів Донецької області Денис Пушилін заявив, що невдовзі з непідконтрольної українському уряду території планують запустити пряме залізничне сполучення з Москвою і Санкт-Петербургом.

Про це пише російське видання ТАСС.

Залізничне пасажирське сполучення між так званою "ДНР" і найбільшими містами Росії можуть запустити вже зовсім скоро.

"Встановлення прямого залізничного сполучення з Росією планується. Пряме, мається на увазі без пересадок, сполучення планується, зокрема з Москвою і Санкт-Петербургом. Система опрацьовується і, сподіваюся, в найближчій час ми зможемо нею скористатися", - заявив ватажок сепаратистів ОРДО.

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