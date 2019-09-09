Окупанти ОРДО планують запустити поїзди в Москву і Петербург
Понеділок, 9 вересня 2019, 02:24
Ватажок окупованих районів Донецької області Денис Пушилін заявив, що невдовзі з непідконтрольної українському уряду території планують запустити пряме залізничне сполучення з Москвою і Санкт-Петербургом.
Про це пише російське видання ТАСС.
Залізничне пасажирське сполучення між так званою "ДНР" і найбільшими містами Росії можуть запустити вже зовсім скоро.
"Встановлення прямого залізничного сполучення з Росією планується. Пряме, мається на увазі без пересадок, сполучення планується, зокрема з Москвою і Санкт-Петербургом. Система опрацьовується і, сподіваюся, в найближчій час ми зможемо нею скористатися", - заявив ватажок сепаратистів ОРДО.
Нагадаємо:
- 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів українського сходу.
- Станом на серпень у Росії заявили, що видали уже 25 тисяч паспортів українцям, які проживають в окупованих районах Донецької і Луганської областей.
- Уже 5 років частина Донбасу (території Донецького вугільного басейну) перебуває під контролем проросійських бойовиків "ДНР" та "ЛНР", які захопили владу з російською зброєю та за участю російських військових.
- В ОРДЛО ходить російський рубль. Кордон з Росією Україна там не контролює.