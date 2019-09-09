Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти ОРДО планують запустити поїзди в Москву і Петербург

Понеділок, 9 вересня 2019, 02:24
Окупанти ОРДО планують запустити поїзди в Москву і Петербург

Ватажок окупованих районів Донецької області Денис Пушилін заявив, що невдовзі з непідконтрольної українському уряду території планують запустити пряме залізничне сполучення з Москвою і Санкт-Петербургом.

Про це пише російське видання ТАСС.

Залізничне пасажирське сполучення між так званою "ДНР" і найбільшими містами Росії можуть запустити вже зовсім скоро.

"Встановлення прямого залізничного сполучення з Росією планується. Пряме, мається на увазі без пересадок, сполучення планується, зокрема з Москвою і Санкт-Петербургом. Система опрацьовується і, сподіваюся, в найближчій час ми зможемо нею скористатися", - заявив ватажок сепаратистів ОРДО.

Нагадаємо: 

  • 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів українського сходу.
  • Станом на серпень у Росії заявили, що видали уже 25 тисяч паспортів українцям, які проживають в окупованих районах Донецької і Луганської областей.
  • Уже 5 років частина Донбасу (території Донецького вугільного басейну) перебуває під контролем проросійських бойовиків "ДНР" та "ЛНР", які захопили владу з російською зброєю та за участю російських військових.
  • В ОРДЛО ходить російський рубль. Кордон з Росією Україна там не контролює.

Теми: Росіясепаратизм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Росія
Під Бєлгородом збили безпілотник – російський губернатор
Затримали пособницю окупантів: готувала удар росіян під час візиту Зеленського − СБУ
Росіяни накривають вогнем Запорізьку область, на Луганщині зруйнували вщент міст - ОВА
Останні новини
23:42
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: