Ватажок самопроголошеної "Донецької народної республіки" Денис Пушилін повідомив, що найближчим часом очікується запуск ж/д сполучення в Москву і Петербург.

Про це повідомив глава "ДНР" Денис Пушилін, передає ТАРС.

Залізничне пасажирське сполучення між так званою "ДНР" і найбільшими містами Росії може бути запущено вже найближчим часом.

"Встановлення прямого залізничного сполучення з Росією планується. Пряме, мається на увазі без пересадок, повідомлення планується, зокрема з Москвою і Санкт-Петербургом. Система опрацьовується і, сподіваюся, в самий найближчий час ми зможемо їй скористатися", - повідомив лідер сепаратистів.