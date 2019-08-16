Росія роздала жителям Донбассу 25 000 паспортів
П'ятниця, 16 серпня 2019, 02:38
В Міністерство внутрішніх справ РФ заявляють, що російське громадянство вже отримали 25 тисяч українців, що проживають в Донецькій та Луганській областях.
Про це заявила керівник Головного управління з питань міграції МВС РФ Валентина Казакова, передає інформагентство ТАРС.
"На сьогодні мешканці окупованих територій Луганської та Донецької областей подали понад 60 тис. заяв на отримання російських паспортів", - зазначила чиновниця.
За її словами, з зазначених громадян, громадянство РФ отримали вже понад 25 тис. осіб.
Казакова також додала, що в МВС Росії мають намір збільшити штатну чисельність міграційних підрозділів "через наплив охочих отримати російське громадянство".
Нагадаємо:
- 21 квітня українці обрали собі нового президента, а 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів українського сходу.
- Згідно з указом, розгляд заяв про прийняття до громадянства РФ жителів окупованого Донбасу здійснюється в термін до 3 місяців із дня подачі заяви та необхідного переліку документів.
- Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав це "паспортним" етапом окупації Донбасу і закликав мешканців окупованих територій не вступати у громадянство РФ.
- Петро Порошенко заявив, що незаконна видача паспортів РФ жителям окупованої частини Донбасу – це спроба виправдати та легітимізувати військову присутність Росії там.
- У Зеленського заявили, що видачею паспортів РФ в ОРДЛО Росія визнала свою відповідальність як держави-окупанта.
- Влітку 2017 року в Росії скасували обмеження на час перебування для жителів контрольованих бойовиками територій України.
- За твердженням Міністерства внутрішніх справ РФ, у 2018 році в Росії надали громадянство 83 081 громадянину України, тоді як у 2017 році – 85 119 українців.
- Уже 5 років частина Донбасу (території Донецького вугільного басейну) перебуває під контролем проросійських бойовиків "ДНР" та "ЛНР", які захопили владу з російською зброєю та за участю російських військових.
- В ОРДЛО ходить російський рубль. Кордон з Росією Україна там не контролює.