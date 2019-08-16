Росія роздала жителям Донбассу 25 000 паспортів

В Міністерство внутрішніх справ РФ заявляють, що російське громадянство вже отримали 25 тисяч українців, що проживають в Донецькій та Луганській областях.

Про це заявила керівник Головного управління з питань міграції МВС РФ Валентина Казакова, передає інформагентство ТАРС.

"На сьогодні мешканці окупованих територій Луганської та Донецької областей подали понад 60 тис. заяв на отримання російських паспортів", - зазначила чиновниця.

За її словами, з зазначених громадян, громадянство РФ отримали вже понад 25 тис. осіб.

Казакова також додала, що в МВС Росії мають намір збільшити штатну чисельність міграційних підрозділів "через наплив охочих отримати російське громадянство".

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