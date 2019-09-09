ООС: 9 обстрілів, один військовий поранений

У неділю на окупованому Донбасі проросійські бойовики порушили режим припинення вогню 9 разів.

Про це повідомляє прес-центр Об'єднаних сил.

Противник обстрілював позиції сил ОС в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а також в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї.

"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил один військовослужбовець отримав бойове травмування",- звітують у штабі.

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