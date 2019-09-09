У "Слузі народу" розповіли, коли і як змінять регламент ВР

Перший заступник керівника фракції партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляє, що Верховна Рада може отримати новий регламент до листопада.

Джерело: коментар першого заступника керівника фракції партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка журналістам

Пряма мова: "Зараз робоча група готує проект нового регламенту і, відповідно, по процедурі він буде прийматися… Фактично середина жовтня – кінець жовтня ми можемо вийти на новий регламент, за яким будемо далі працювати".

Деталі. Корнієнко додав, що треба певний час, щоб за старою процедурою прийняти новий регламент, у якому будуть нові процедури.

За його словами, зміни у новому регламенті стосуватимуться зменшення процедур, які ускладнюють прийняття законів чи ставлять перепони у прийнятті (як внесення поправок з голосу).

Також планують боротися із законодавчим спамом, хоча в самій "Слузі народу" ще точаться дискусії цього приводу.

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