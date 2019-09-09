Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Турборежим" триває: Рада засідатиме 2 тижні підряд

Понеділок, 9 вересня 2019, 12:06

До порядку денного другої сесії парламенту 9 скликання наразі внесено 188 питань, 13 з яких ініційовано президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: виступ спікера Дмитра Разумкова на засіданні погоджувальної ради парламенту

Пряма мова Разумкова: "Апаратом Верховної Ради завершено узагальнення пропозицій комітетів до порядку денного другої сесії, які надійшли станом на 5.09.2019. У запропонований порядок денний увійшло 188 питань. Переважна більшість із них стосується ініціативи народних депутатів, з яких 50 визначено президентом як невідкладні. Ще 13 невідкладних проектів ініційовано самим президентом України".

Деталі: Народні депутати планують працювати в сесійному режимі 2 тижня поспіль. Для розгляду на поточному пленарному тижні комітети підготували 36 питань. За словами Разумкова цей перелік може бути доповнений, якщо комітети плідно попрацюють 9 вересня.

На пленарному тижні з 17 по 20 вересня планується розглянути ще 38 питань зокрема державний бюджет на 2020 рік. Разумков нагадав, що Кабінет міністрів до 15 вересня повинен внести до Верховної Ради проект бюджету на наступний рік.

На майбутніх пленарних тижнях по п’ятницях не буде передбачена "година запитань до уряду". Заслухати уряд із програмою роботи нардепи планують на засіданні 11 жовтня.

Додатково: За словами Разумкова, до перехідних з минулого скликання належить 69 питань. Серед них 63 законопроекти, які доручено підготувати до другого та наступного читання, та 4 закони, які повернуті з вето президента для повторного розгляду. Ще 20 перехідних законопроектів за висновками комітетів пропонується не включати до порядку денного сесії як такі, що втратили актуальність та не підтримуються з інших підстав.

Спікер зазначив, що на цій сесії нардепи планують розглянути 7 законопроектів щодо внесення змін до Конституції, які були включені до порядку і очікують висновків Конституційного суду.

Що відбулося раніше: Представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський 3 вересня зазначав, що 7 законопроектів про зміни до Конституції, направлені депутатами до Конституційного суду, Верховна Рада зможе прийняти на третій сесії парламенту, яка розпочнеться у 2020 році.

Валентина Романенко, УП
Теми: Верховна РадаЗеленськийзаконодавстводержбюджет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Верховна Рада
Депутати змінили процедуру банкрутства на час воєнного стану
В Україні з’явиться державний реєстр санкцій: Рада ухвалила законопроєкт
"Батьківщина" хоче винести на референдум питання виробництва канабісу
Останні новини
23:42
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: