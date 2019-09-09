"Турборежим" триває: Рада засідатиме 2 тижні підряд

До порядку денного другої сесії парламенту 9 скликання наразі внесено 188 питань, 13 з яких ініційовано президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: виступ спікера Дмитра Разумкова на засіданні погоджувальної ради парламенту

Пряма мова Разумкова: "Апаратом Верховної Ради завершено узагальнення пропозицій комітетів до порядку денного другої сесії, які надійшли станом на 5.09.2019. У запропонований порядок денний увійшло 188 питань. Переважна більшість із них стосується ініціативи народних депутатів, з яких 50 визначено президентом як невідкладні. Ще 13 невідкладних проектів ініційовано самим президентом України".

Деталі: Народні депутати планують працювати в сесійному режимі 2 тижня поспіль. Для розгляду на поточному пленарному тижні комітети підготували 36 питань. За словами Разумкова цей перелік може бути доповнений, якщо комітети плідно попрацюють 9 вересня.

На пленарному тижні з 17 по 20 вересня планується розглянути ще 38 питань зокрема державний бюджет на 2020 рік. Разумков нагадав, що Кабінет міністрів до 15 вересня повинен внести до Верховної Ради проект бюджету на наступний рік.

На майбутніх пленарних тижнях по п’ятницях не буде передбачена "година запитань до уряду". Заслухати уряд із програмою роботи нардепи планують на засіданні 11 жовтня.

Додатково: За словами Разумкова, до перехідних з минулого скликання належить 69 питань. Серед них 63 законопроекти, які доручено підготувати до другого та наступного читання, та 4 закони, які повернуті з вето президента для повторного розгляду. Ще 20 перехідних законопроектів за висновками комітетів пропонується не включати до порядку денного сесії як такі, що втратили актуальність та не підтримуються з інших підстав.

Спікер зазначив, що на цій сесії нардепи планують розглянути 7 законопроектів щодо внесення змін до Конституції, які були включені до порядку і очікують висновків Конституційного суду.

Що відбулося раніше: Представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський 3 вересня зазначав, що 7 законопроектів про зміни до Конституції, направлені депутатами до Конституційного суду, Верховна Рада зможе прийняти на третій сесії парламенту, яка розпочнеться у 2020 році.