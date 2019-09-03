Рада голосуватиме за зміни в Конституції у 2020 році – представник Зеленського в КС

Джерело: Федір Веніславський, представник президента в Конституційному Суді, на брифінгу після засідання парламенту

7 законопроектів про зміни до Конституції, направлені депутатами у вівторок, 3 вересня, до Конституційного суду, Верховна Рада зможе прийняти на третій сесії парламенту, яка розпочнеться у 2020 році.

Пряма мова: "У Конституційного суду є місяць-два, щоб надати висновки про відповідність законопроектів вимогам статей 156, 157 Конституції України.

Потім Верховна Рада зможе їх попередньо прийняти більшістю. Ми сподіваємося, що це відбудеться на наступній черговій сесії, яка відкриється в перший вівторок лютого 2020 року.

Верховна Рада зможе їх прийняти повністю, якщо за це проголосують 300 або більше народних депутатів".

Що було раніше: 3 вересня депутати відправили в Конституційний суд 7 законопроектів президента про зміни до Основного закону:

1013 (щодо скасування адвокатської монополії)

1014 (право для президента утворювати незалежні регуляторні органи, призначати й звільняти голів ДБР і НАБУ)

1015 (щодо надання народу права законодавчої ініціативи)