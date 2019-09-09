Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ФСБ РФ заявили про затримання двох українців на адмінкордоні Криму

Понеділок, 9 вересня 2019, 15:35
У ФСБ РФ заявили про затримання двох українців на адмінкордоні Криму

У прикордонному управлінні російської ФСБ в анексованому Криму заявили про затримання на адмінкордоні півострова з Херсонщиною двох осіб, які "перебувають у федеральному розшуку".

Про це повідомляють 9 вересня "Крим Реалії".

За інформацією російської спецслужби, один із затриманих - житель Хмельницької області, який слідував на півострів через російський пункт пропуску "Джанкой".

У прикордонуправлінні стверджують, що 40-річний українець "з квітня 2019 року оголошений у федеральний розшук за шахрайство у великих розмірах, яке він скоїв на території півострова".

Також у відомстві повідомляють про затримання в російському пункті пропуску "Армянськ" при виїзду з півострова кримчанина, який, як вказується, "знаходиться в розшуку з 2016 року за вчинення крадіжки з завданням значної шкоди".

За даними ФСБ, чоловіків передали російській поліції.

Імена та прізвища затриманих не публікуються, будь-які їхні коментарі відсутні.

У виданні зазначають, що підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

У Держприкордонслужбі України вже заявляли, що ідентифікувати затриманих ФСБ на адмінкордоні з Кримом громадян України неможливо, оскільки російська сторона не відкриває їхні персональні дані. Також українські прикордонники стверджують, що не підтримують контакти з окупантами.

Нагадаємо:

Теми: Крим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Крим
Російські окупанти заявили про нічну атаку Криму 16 БпЛА
Окупанти в Криму посилюють пропаганду серед молоді – спротив
У ЗСУ повідомили про успішний удар по Чонгарському мосту
Останні новини
23:42
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: