У ФСБ РФ заявили про затримання двох українців на адмінкордоні Криму
У прикордонному управлінні російської ФСБ в анексованому Криму заявили про затримання на адмінкордоні півострова з Херсонщиною двох осіб, які "перебувають у федеральному розшуку".
Про це повідомляють 9 вересня "Крим Реалії".
За інформацією російської спецслужби, один із затриманих - житель Хмельницької області, який слідував на півострів через російський пункт пропуску "Джанкой".
У прикордонуправлінні стверджують, що 40-річний українець "з квітня 2019 року оголошений у федеральний розшук за шахрайство у великих розмірах, яке він скоїв на території півострова".
Також у відомстві повідомляють про затримання в російському пункті пропуску "Армянськ" при виїзду з півострова кримчанина, який, як вказується, "знаходиться в розшуку з 2016 року за вчинення крадіжки з завданням значної шкоди".
За даними ФСБ, чоловіків передали російській поліції.
Імена та прізвища затриманих не публікуються, будь-які їхні коментарі відсутні.
У виданні зазначають, що підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.
У Держприкордонслужбі України вже заявляли, що ідентифікувати затриманих ФСБ на адмінкордоні з Кримом громадян України неможливо, оскільки російська сторона не відкриває їхні персональні дані. Також українські прикордонники стверджують, що не підтримують контакти з окупантами.
Нагадаємо:
- Співробітники контррозвідки Служби безпеки України постійно фіксують факти грубих порушень спецслужбами Російської Федерації прав українських громадян: ФСБ затримує і намагається вербувати українців.
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