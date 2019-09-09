Законопроект про передачу Нацгвардії Зеленському ще коригується

Джерело: засідання комітету Верховної Ради, коментар УП речника МВС

Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності відклав розгляд законопроекту про перепідпорядкування Національної гвардії президенту, оскільки той доопрацьовується.

Пряма мова голови комітету Дениса Монастирського: "Сьогодні в нас на порядку денному одне питання, тому що законопроект стосовно Національної гвардії знаходиться на опрацюванні".

Пряма мова директора департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка: "Сьогодні мав виноситися на комітет, але не винесли, а відправили на доопрацювання. Вони (президент Володимир Зеленський і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков) домовилися обговорити всі корекції. Буде більш детальний доопрацьований законопроект".

Деталі: На засіданні 9 вересня профільний комітет розглянув один президентський законопроект - №1032 про реформування прокуратури, однак не став голосувати за свій висновок, оскільки народні депутати взяли паузу до 9 ранку вівторка, для узгодження всіх позицій.

Що відбулося раніше: Президент Володимир Зеленський запропонував Раді вивести Національну гвардію з підпорядкування Міністерства внутрішніх справ і передати главі держави.