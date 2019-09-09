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У Конгресі США почали розслідування щодо Трампа, Джуліані та України

Понеділок, 9 вересня 2019, 20:15
У Конгресі США почали розслідування щодо Трампа, Джуліані та України

Три комітети Палати представників Конгресу США заявили в понеділок, що розпочали "широкомасштабне розслідування" повідомлень про те, що президент Дональд Трамп, його адвокат Руді Джуліані та, можливо, інші чинили тиск на уряд України, щоб схилити його до сприяння кампанії з переобрання Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Представник демократів, який очолює комітети з питань розвідки, нагляду та закордонних справ Палати звернувся до Білого дому та Державного департаменту з проханням надати інформацію про те, що вони назвали намаганнями "маніпулювати українським правосуддям".

Трамп та деякі інші республіканці раніше запитували, чи не становило конфлікту інтересів те, що Хантер Байден, син колишнього віцепрезидента-демократа Джо Байдена, нині кандидата у президенти, був членом правління української газової компанії Burisma, членів якої звинувачують в ухиленні від сплати податків.

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Нагадаємо:

  • 10 травня персональний адвокат американського лідера Рудольф Джуліані заявив, що планує їхати в Україну, щоб умовити новообраного президента країни Володимира Зеленського не припиняти розслідування справ, в яких зацікавлений Дональд Трамп. Він також збирався розповісти Зеленському, що знає про людей з його оточення.
  • Пізніше Джуліані скасував візит, заявивши, що він би опинився у "середовищі людей, які є ворогами президента, а в деяких випадках і ворогами Сполучених Штатів".
  • Серед таких людей він назвав екс-нардепа Сергія Лещенка. Сам Лещенко заявив, що тодішній генпрокурор України Юрій Луценко дезінформував Джуліані, щоб залишитися на своїй посаді.
  • За даними Washington Post, у Трампа чекають, що президент Володимир Зеленський повинен сприяти розвитку розслідування, відкритого щодо Байдена. Більше того, за даними видання, перегляд США військової допомоги для України був спробою шантажу українського лідера.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрампУкраїна
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