У Конгресі США почали розслідування щодо Трампа, Джуліані та України

Три комітети Палати представників Конгресу США заявили в понеділок, що розпочали "широкомасштабне розслідування" повідомлень про те, що президент Дональд Трамп, його адвокат Руді Джуліані та, можливо, інші чинили тиск на уряд України, щоб схилити його до сприяння кампанії з переобрання Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Представник демократів, який очолює комітети з питань розвідки, нагляду та закордонних справ Палати звернувся до Білого дому та Державного департаменту з проханням надати інформацію про те, що вони назвали намаганнями "маніпулювати українським правосуддям".

Трамп та деякі інші республіканці раніше запитували, чи не становило конфлікту інтересів те, що Хантер Байден, син колишнього віцепрезидента-демократа Джо Байдена, нині кандидата у президенти, був членом правління української газової компанії Burisma, членів якої звинувачують в ухиленні від сплати податків.

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