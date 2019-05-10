Адвокат Трампа збирається в Україну на зустріч із Зеленським

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П'ятниця, 10 травня 2019, 14:50

Персональний адвокат американського лідера Рудольф Джуліані планує їхати в Україну, щоб умовити нового президента країни Володимира Зеленського не припиняти розслідування справ, в яких зацікавлений Дональд Трамп.

Про це юрист розповів в інтерв’ю The New York Times.

"Містер Джуліані заявив, що планує поїхати до Києва, української столиці, в найближчі дні й зустрітися там з новообраним президентом країни, щоб закликати його продовжити розслідування, які, як стверджують союзники Білого дому, можуть дати нову інформацію щодо двох питань, в яких дуже зацікавлений містер Трамп", - пише видання.

Одне питання, за словами Джуліані, стосується розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання Росії в американські вибори 2016 року. Друге – причетності сина колишнього віце-президента Джо Байдена Хантера до газової компанії, що належить українському олігарху (йдеться про компанію Burisma Миколи Злочевського – УП).

"Я попрошу їх провести розслідування, яке вони вже і так проводять, і на припиненні якого наполягають деякі люди. І я збираюся пояснити їм причини, через які вони не повинні його зупиняти, тому що ця інформація буде дуже, дуже корисна для мого клієнта і може виявитися корисною для мого уряду", - цитує адвоката NYT.

Крім того, за словами Джуліані, він збирається розповісти Зеленському, що знає про людей з його оточення.

Нагадаємо:

  • Адвокат президента США Дональда Трампа неодноразово зустрічався із генеральними прокурорами України, щоб обговорити розслідування справи газовидобувної компанії Burisma, де працював син Джо Байдена Хантер.
  • Відзначається, що розслідування щодо компанії, де працював  син Байдена "на руку" Трампу  і його оточенню у зв’язку з тим, що старший Байден оголосив про намір балотуватися на виборах президента США у 2020 році.
  • Джуліані нібито обговорював розслідування щодо Burisma і його зв'язок  з Байденом з колишнім і нинішнім генпрокурором України.
  • Власником компанії, де працював Байден-молодший, є екс-міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський. Байден займав посаду у раді директорів.
  • Злочевський виїхав з України в кінці 2014 року після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні в справі, що розслідувалася Генеральною прокуратурою.
  • Також повідомлялося, що фірма міністра екології в уряді часів Віктора Януковича Миколи Злочевського продавала газ компаніям президента Петра Порошенка та його оточення.

Українська правда

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Теми: Трамп Зеленський США


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