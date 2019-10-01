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ООС: бойовики запускали безпілотник

Вівторок, 1 жовтня 2019, 07:32
ООС: бойовики запускали безпілотник

30 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню. 

Джерело: звіт ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, зенітної установки, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Під час одного з обстрілів, з метою нанесення максимальної шкоди військовослужбовцям Об’єднаних сил противник, задіяв безпілотний літальний апарат (БПЛА) з підвісом для скидання гранатометних пострілів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення",- повідомили у штабі.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСДонбас
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