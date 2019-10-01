ООС: бойовики запускали безпілотник

1503 перегляди
Вівторок, 1 жовтня 2019, 07:32

30 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню. 

Джерело: звіт ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, зенітної установки, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Під час одного з обстрілів, з метою нанесення максимальної шкоди військовослужбовцям Об’єднаних сил противник, задіяв безпілотний літальний апарат (БПЛА) з підвісом для скидання гранатометних пострілів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення",- повідомили у штабі.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ООС Донбас


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На Донбасі через необережність з гранатою загинула молода військова 30 вересня 2019, 14:00
Ситуація на Сході: бойовики 26 разів порушили режим тиші 30 вересня 2019, 07:19
У неділю бойовики вже порушили "тишу" 6 разів 29 вересня 2019, 13:39
Усі новини
Головні новини
Поліція оприлюднила відео смертельної спецоперації під Києвом
Заступником міністра культури Бородянського стала екс-депутатка з "Самопомочі"
Путін розповів, чого чекає від Зеленського
Російський спецназ зі зброєю в руках десантувався на острів Норвегії – ЗМІ
Усі новини
Медицина

Що не так зі збереженням вакцин в Україні

Досвід

Історія киянки, що зазирнула в очі своєму страху

психологія

6 ознак, що людина на вас "запала" та ще три, що недоречно "впадаєте" ви