Разумков розповів, що хоче змінити "Слуга народу" на з’їзді  

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Вівторок, 1 жовтня 2019, 13:04

Спікера Ради, глава партії "Слуга народа" Дмитро Разумков заявив, що під час запланованого з’їзду партії будуть вирішуватися питання пов’язані з виборами і зміною структури керівництва партії.     

Джерело: брифінг Разумкова після погоджувальної ради у середу.  

Пряма мова Разумкова: "Хто займе моє місце визначить з’їзд… Можливі і зміни статуту і зміна структури керівництва партії, підготовка до виборів, розбудова партійної структури. Все це буде обговорюватися на з’їзді партії".

"Немає жодного розколу, немає жодних проблем всередині партії… Ми не тримаємося за посади, або регалії. Нам потрібно, щоб партія працювала. Ви бачите, в якому режимі працює Верховна Рада і… важко ще займатися цими питаннями. Так само відбувся великий перетік кадрів від партійної структури… жодного конфлікту щодо цього немає"      

Що було раніше: У понеділок стало відомо, що партія "Слуга народу" планує провести з'їзд, на якому обрати нового голову партії.

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Олександр Шумілін, УП

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Теми: Слуга народу Верховна Рада


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