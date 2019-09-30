"Слуга народу" проведе з'їзд

Фракція "Слуга народу" на з'їзді в кінці жовтня планує обрати нового голову партії.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка

Пряма мова Корнієнка: "Назбиралося багато питань різних, які треба терміново провести. Є юридичні питання. У нас є заява глави партії про те, що він хоче скласти повноваження. Таку заява може прийняти лише з'їзд партії".

Деталі: Крім зміни голови партії, яку зараз очолює спікер парламенту Дмитро Разумков, буде обговорюватися вдосконалення партійного статуту.

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