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"Слуга народу" проведе з'їзд

Понеділок, 30 вересня 2019, 21:21

Партія "Слуга народу" на з'їзді в кінці жовтня планує обрати нового голову партії.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка

Пряма мова Корнієнка: "Назбиралося багато питань різних, які треба терміново провести. Є юридичні питання. У нас є заява глави партії про те, що він хоче скласти повноваження. Таку заява може прийняти лише з'їзд партії".

Деталі: Крім зміни голови партії, яку зараз очолює спікер парламенту Дмитро Разумков, буде обговорюватися вдосконалення партійного статуту.

Передісторія:

  • Після того, як запрацювала Рада нового скликання, "слуги народу" збиралися двічі.
  • 28 серпня зустріч президента Володимира Зеленського з обраними народними депутатами від партії "Слуга народу" пройшла за закритими дверима, без телефонів.
  • 5 вересня представники фракції "Слуга народу" зустрілися з Зеленським та прем’єром Олексієм Гончаруком.

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народу
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