Поліцейського, який п’яним побив биткою студента, звільнили

Співробітника полтавської поліції, який, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, разом з іншим чоловіком напав на жінку та побив биткою 17-річного студента, звільнили з посади.

Джерело: поліція Полтавської області.

Пряма мова начальника поліції Полтавщини Андрія Замахіна: "Ми категорично засуджуємо такі дії з боку будь-кого, а тим паче працівника правоохоронного органу!".

Деталі: Поліцейського звільнили 1 жовтня за результатами службового розслідування.

У поліції закликали громадян негайно повідомляти про будь-які порушення з боку правоохоронців і пообіцяли, що реагуватимуть "миттєво, об’єктивно та законно".

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