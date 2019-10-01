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Поліцейського, який п’яним побив биткою студента, звільнили

Вівторок, 1 жовтня 2019, 13:07

Співробітника полтавської поліції, який, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, разом з іншим чоловіком напав на жінку та побив биткою 17-річного студента, звільнили з посади.

Джерело: поліція Полтавської області.

Пряма мова начальника поліції Полтавщини Андрія Замахіна: "Ми категорично засуджуємо такі дії з боку будь-кого, а тим паче працівника правоохоронного органу!".

Деталі: Поліцейського звільнили 1 жовтня за результатами службового розслідування.

У поліції закликали громадян негайно повідомляти про будь-які порушення з боку правоохоронців і пообіцяли, що реагуватимуть "миттєво, об’єктивно та законно".

Передісторія:

  • 29 вересня у Полтаві двоє нетверезих чоловіків, серед яких працівник поліції, напали на жінку та двох підлітків: після удару бейсбольною битою у хлопця діагностували розрив селезінки.
  • За даними керівника ГО "Українська академія лідерства" Романа Тичківського, постраждав 17-річний Максим Кутняк, а одним із нападників, який саме і вдарив студента битою, був поліцейський на ім’я Василь Твердохліб.  
  • У поліції пізніше підтвердили, що, за даними слідства, "одним із фігурантів конфлікту є працівник батальйону патрульної служби особливого призначення "Полтава".
  • Матеріали досудового розслідування направили до територіального управління Державного бюро розслідувань.

Українська правда
Теми: Полтаваполіція
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