У Полтаві нетверезий поліцейський побив биткою 17-річного студента – керівник академії

У Полтаві 29 вересня двоє нетверезих чоловіків, серед яких працівник поліції, напали на жінку та двох підлітків: після удару бейсбольною битою у хлопця діагностували розрив селезінки.

Джерело: поліція Полтавської області, керівник ГО "Українська академія лідерства" Роман Тичківський

Деталі: 30 вересня поліція повідомила про "ситуацію між двома нетверезими чоловіками та місцевою жителькою", у якій за жінку заступився перехожий. Унаслідок бійки чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Поліція також згадує чоловіка, який вийшов дружині на допомогу і здійснив постріл угору з пристрою для відстрілу гумових куль.

Силовики встановили нападників. Поліція відкрила два кримінальні провадження – за ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження).

Про напад на підлітків у повідомленні прес-служби поліції не йдеться.

Водночас, керівник ГО "Українська академія лідерства" Роман Тичківський заявив про напад на студента академії.

За його словами, "двоє нетверезих чоловіків здійснили серію нападів на перехожих" – спочатку на підлітків, потім на жінку, яку захистив її чоловік.

Один із нападників виявився співробітником поліції на ім’я Василь Твердохліб. Він вдарив студента бейсбольною битою.

На підтвердження Тичківський показав витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. У ньому вказано, що 45-річний Твердохліб – працівник поліції – у стані алкогольного сп’яніння спричинив тілесне ушкодження 17-річному Максиму Кутняку.

Останнього госпіталізували та виявили розрив селезінки.

Керівник поліції Полтавщини Андрій Замахін 30 вересня також повідомив про двох чоловіків у стані алкогольного сп’яніння, що завдали тілесних ушкоджень кільком громадянам.

Голова поліції відзначив, що, за даними слідства, "одним із фігурантів конфлікту є працівник батальйону патрульної служби особливого призначення "Полтава".

За його словами, матеріали досудового розслідування направили до територіального управління Державного бюро розслідувань.