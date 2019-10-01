У Баканова розповіли, як реформуватимуть СБУ

Колегія СБ України підтримала концепт нової редакції Закону "Про Службу безпеки України", наслідком якого стане реформа спецслужби.

Джерело: пресцентр СБУ

Пряма мова голови СБУ Івана Баканова: "Необхідність кардинальних змін у спецслужбі викликана швидкісною мутацією викликів, що впливають на рівень національної безпеки. Служба має не лише аналізувати загрози в режимі онлайн, але і передбачати нові, оперативно розробляючи "вакцини", що зможуть нейтралізувати загрози ще на етапі їхнього виникнення".

Деталі: Колегія СБ України підтримала концепт нової редакції Закону "Про Службу безпеки України" і представила його на засіданні Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Як зазначається, наслідком ухвалення нової редакції Закону "Про Службу безпеки України" стане "наймасштабніша реформа Служби безпеки за часів незалежності".

Баканов назвав пріоритетом перетворень наближення СБУ до кращих моделей спецслужб держав-членів ЄС і НАТО з урахуванням сучасних потреб України.

Особливо голова СБ акцентував увагу на проблемах державної безпеки, які є наслідками військової агресії з боку Російської Федерації.

Як передбачають в СБ України, результатом комплексної реформи спецслужби стануть:

- відмова від невластивих функцій та унеможливлення розслідування злочинів, що не становлять загрози державній безпеці України;

- розширення контррозвідувального вектору роботи СБ України та ризик-орієнтований підхід до протидії загрозам державній безпеці;

- впровадження гнучкої структури служби;

- скорочення та перезавантаження кадрового складу служби;

- демілітаризація,

- підвищення рівня заробітної плати працівників служби;

- деполітизація керівної вертикалі СБ України та призначення голови СБ України на строк, що не збігається зі строком каденції президента України;

- вдосконалення порядку міжнародного співробітництва та обміну інформацією з партнерськими спецслужбами;

- формування розгорнутої системи демократичного цивільного контролю за діяльністю спецслужби, що слугуватиме запорукою дотримання Службою безпеки прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, зокрема, унеможливлюватиме тиск на бізнес.

В СБУ повідомили, що найближчим часом проект нової редакції Закону України "Про Службу безпеки України" буде презентовано міжнародним партнерам і подано президенту України.

Що відбулося раніше: В СБУ заявляли, що проводять системну реформу відомства: проводять функціональний аудит власних структурних підрозділів для визначення ефективності їх роботи. Метою перевірки є також оптимізація чисельності СБУ з урахуванням забезпечення належного рівня державної безпеки.

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