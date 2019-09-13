Баканов: Зеленський не телефонує мені щодо "чортів"

6190 переглядів
П'ятниця, 13 вересня 2019, 12:59

Керівник Служби безпеки Іван Баканов запевнив, що президент Володимир Зеленський часто йому телефонує, але ні разі не дзвонив, щоб запитати про якогось "чорта".

Джерело: коментар глави СБУ Івана Баканова кореспонденту "Української правди"

Баканов на питання, чи телефонує Зеленський щодо "чортів": "Телефонує часто, але стосовно чортів він, в принципі, не телефонує".

Деталі: За словами Баканова, він задоволений роботою Зеленського за перші кілька місяців президентства. Водночас, Баканов сказав, що зосереджений на своїй роботі в СБУ.

Що було раніше: 10 липня на Київщині у президента сталася суперечка з секретарем Бориспільської міськради Ярославом Годунком під час якої Зеленський сказав: "Зараз подзвоню Баканову (керівнику СБУ) з приводу цього чорта".

Нагадаємо:

  • 6 вересня Годунку повідомили про підозру у вчиненні хуліганських дій через бійку в Бориспільській міськраді.
  • Сам Годунок запевняє, що оборонявся, а підозра і напад на нього були спланованими.  
  • 29 серпня Рада призначила Івана Баканова головою Служби безпеки України.
  • Іван Баканов дружить із Володимиром Зеленським із дитинства, вони виросли в одному під'їзді. До виборів Баканов працював головним юристом "Кварталу", у 2017 році очолив партію "Слуга народу".

Знати більше: "Іди гуляй, Господи!". Головні розноси Зеленського

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Баканов Зеленський СБУ президент


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський дав указівку – СБУ оголосила підозри рейдерам з Київщини 13 вересня 2019, 12:45
ЦВК як черговий приз для преЗЕдента, або Що стоїть за атакою на Центрвиборчком 13 вересня 2019, 12:03
Зеленський розповів, про що говорив з Коломойським 13 вересня 2019, 11:59
Усі новини
Головні новини
Мерію Дніпра обшукують. Філатов киває на "нечистоплотного олігарха"
Пристайко: Ми пропонуємо провести вибори і на окупованій території
"Ми – всьо", "Це нова реальність": у ЦВК відреагували на рішення Ради
"Слуга народу" вже має 35 потенційних кандидатів у ЦВК
Усі новини
думка

На що нас з дитинства "програмує" LEGO?

здоров'я

Чому буває еректильна дисфункція та як її подолати

школа

Як мотивувати дитину ходити в школу