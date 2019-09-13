Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Баканов: Зеленський не телефонує мені щодо "чортів"

П'ятниця, 13 вересня 2019, 12:59

Керівник Служби безпеки Іван Баканов запевнив, що президент Володимир Зеленський часто йому телефонує, але ні разі не дзвонив, щоб запитати про якогось "чорта".

Джерело: коментар глави СБУ Івана Баканова кореспонденту "Української правди"

Баканов на питання, чи телефонує Зеленський щодо "чортів": "Телефонує часто, але стосовно чортів він, в принципі, не телефонує".

Деталі: За словами Баканова, він задоволений роботою Зеленського за перші кілька місяців президентства. Водночас, Баканов сказав, що зосереджений на своїй роботі в СБУ.

Що було раніше: 10 липня на Київщині у президента сталася суперечка з секретарем Бориспільської міськради Ярославом Годунком під час якої Зеленський сказав: "Зараз подзвоню Баканову (керівнику СБУ) з приводу цього чорта".

Нагадаємо:

  • 6 вересня Годунку повідомили про підозру у вчиненні хуліганських дій через бійку в Бориспільській міськраді.
  • Сам Годунок запевняє, що оборонявся, а підозра і напад на нього були спланованими.  
  • 29 серпня Рада призначила Івана Баканова головою Служби безпеки України.
  • Іван Баканов дружить із Володимиром Зеленським із дитинства, вони виросли в одному під'їзді. До виборів Баканов працював головним юристом "Кварталу", у 2017 році очолив партію "Слуга народу".

Знати більше: "Іди гуляй, Господи!". Головні розноси Зеленського

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: БакановЗеленськийСБУпрезидент
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
Баканов
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Залужний не дав підірвати мости в Києві на початку повномасштабної війни – BBC
Як не варто звільняти чиновників під час війни 
Останні новини
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
Усі новини...
Реклама: