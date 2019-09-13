Баканов: Зеленський не телефонує мені щодо "чортів"

Керівник Служби безпеки Іван Баканов запевнив, що президент Володимир Зеленський часто йому телефонує, але ні разі не дзвонив, щоб запитати про якогось "чорта".

Джерело: коментар глави СБУ Івана Баканова кореспонденту "Української правди"

Баканов на питання, чи телефонує Зеленський щодо "чортів": "Телефонує часто, але стосовно чортів він, в принципі, не телефонує".

Деталі: За словами Баканова, він задоволений роботою Зеленського за перші кілька місяців президентства. Водночас, Баканов сказав, що зосереджений на своїй роботі в СБУ.

Що було раніше: 10 липня на Київщині у президента сталася суперечка з секретарем Бориспільської міськради Ярославом Годунком під час якої Зеленський сказав: "Зараз подзвоню Баканову (керівнику СБУ) з приводу цього чорта".

Баканов: Президент не телефонує мені щодо чортів #YESUkraine2019 pic.twitter.com/SM1pwJbD4s — Roman Kravets (@RomanKravets) September 13, 2019

Нагадаємо:

6 вересня Годунку повідомили про підозру у вчиненні хуліганських дій через бійку в Бориспільській міськраді.

Сам Годунок запевняє, що оборонявся, а підозра і напад на нього були спланованими.

29 серпня Рада призначила Івана Баканова головою Служби безпеки України.

Іван Баканов дружить із Володимиром Зеленським із дитинства, вони виросли в одному під'їзді. До виборів Баканов працював головним юристом "Кварталу", у 2017 році очолив партію "Слуга народу".

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