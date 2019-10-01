ДБР відкрило кримінальне провадження щодо Луценка

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Вівторок, 1 жовтня 2019, 14:54

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо можливого зловживання владою екс-генпрокурором Юрієм Луценком.

Джерело: коментар речниці ДБР Анжеліки Іванової "Українській правді", "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Зареєстровано провадження за заявою чинного народного депутата щодо можливого вчинення кримінального правопорушення колишнім генпрокурором за попередньою змовою з іншими особами, а саме – зловживання службовим становищем шляхом сприяння незаконному зайняттю гральним бізнесом".

Деталі: Речниця ДБР сказала, що не може назвати ім’я заявника. За даними агентства "Інтерфакс-Україна", заяву до ДБР подав глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Щодо процедури реагування на подібні звернення в ДБР Іванова пояснила, що коли до бюро надходить заява про злочин, у порядку 214 статті КПК ДБР має 24 години, щоб внести відомості в ЄРДР, якщо там є невеликий фактаж, що дає підстави зареєструвати провадження і в рамках нього уже почати перевіряти фактаж, викладений у заяві.

UPD: Сам Луценко з подивом відреагував на провадження, відкрите ДБР.

Валентина Романенко, УП

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Теми: ДБР Луценко


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