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Луценко відреагував на справу ДБР: Треба мати неабияку фантазію

Вівторок, 1 жовтня 2019, 15:46

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко висловив здивування щодо відкритого Державним бюро розслідування кримінального провадження стосовно нього.

Джерело: пост Луценка у Facebook

Пряма мова: "Треба мати неабияку фантазію, аби обвинувачувати мене в тому, про що говорить пан Арахамія. Я не закінчував курси в Трускавці. Тому просто спитаю: Як взагалі можна бути акціонером НЕЛЕГАЛЬНОГО казіно???"

Деталі: Луценко запевняє, що пройшов повну перевірку своєї декларації, а його доходи і видатки за період перебування у владі підтверджені.

Що передувало: 1 жовтня стало відомо, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо можливого зловживання владою екс-генпрокурором Юрієм Луценком. За даними агентства "Інтерфакс-Україна", заяву до ДБР подав глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. У заяві він вказує, що, можливо, Луценко в змові з низкою колишніх народних депутатів та іншими особами, сприяв незаконному гральному бізнесу.

Нагадаємо:

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко нещодавно поїхав у Велику Британію на курси англійської мови.

Українська правда

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