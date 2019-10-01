Нардеп Тищенко попросив у поліцейських захисту від жінок, які до нього "торкалися"

Народний депутат від "Слуги народа" Микола Тищенко просив поліцейських захистити його від учасників мітингу підприємців під Офісом президента у Києві.

Про це йдеться у відео сюжеті UA: Перший.

На відео Тищенко в оточенні людей на камеру спочатку заявив, що "нічого не боїться" і готовий "зі своєю командою змагатися за права".

Потім, коли кілька жінок взяли його за руку і попросили підтримати їх у Верховній Раді, Тищенко обурився, що прийшов поспілкуватися з громадою, а йому "навіть слова не дали".

"Це ( акція – ред.) спровокована під Адмінстрацією президента не знаю на чий бік", - сказав він.

Після обурення жінок, Тищенко звернувся до поліцейських, щоб ті розібралися із жінками, як "чіпали" його і "штовхали".

"Можна народного депутата… не штовхати у спину і не хапати за руки. Ви можете розібратися? Ось одна жінка і ось друга… Ви можете з’ясувати хто це?", - сказав Тищенко.

У відповідь жінки почали говорити, що з нардепів вже зняли недоторканність і їх можна торкатися.

Нагадаємо:

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко не зміг відповісти на питання журналіста, тому порадив їй "попити води" і додав, що вона не має права його перевіряти.