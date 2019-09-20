"Слуга народу" – журналісту: "Хто ви така, щоб мене перевіряти?"

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко не зміг відповісти на питання журналіста, тому порадив їй "попити води" і додав, вона не має права його перевіряти.

Джерело: Twitter "Радіо Свобода".

Деталі: Журналіст запропонувала Тищенку і його колезі Артему Культенку пройти невеликий тест на знання міністрів, за призначення яких вони голосували.

"Слуги народу" не змогли відповісти на питання, хто зараз очолює Міністерство охорони здоров'я.

"Дівчино, ви сьогодні це питання задавали 50 разів усім моїм колегам. Для чого ви це робите, яка ваша ціль?" - спитав Тищенко.

Журналіст пояснила, що багато людей закидають "Слугу народу", що вони голосують, але не читають, за що голосують. А оскільки нардепи нещодавно призначали новий уряд, то мали б знати, кого ж вони підтримували.

На це Тищенко набрав у склянку води і сказав: "Попийте водички, вам корисно".

Культенко заявив, що "з радістю давав би коментарі журналістам", але не розуміє, навіщо йому ставлять такі питання.

Нардепи запевняли, що читають закони, тому журналіст сказала, що хоче це перевірити.

"А хто ви така, щоб мене перевіряти? Ну хто ви? Мій батько? чи дружина? Хто ви, щоб перевіряти?", - сказав Тищенко.

Журналіст сказала, що вона представник ЗМІ, і що завдання ЗМІ контролювати владу. Тищенко на це нічого не відповів, а просто пішов.