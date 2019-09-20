Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуга народу" – журналісту: "Хто ви така, щоб мене перевіряти?"

П'ятниця, 20 вересня 2019, 11:39
Слуга народу – журналісту: Хто ви така, щоб мене перевіряти?

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко не зміг відповісти на питання журналіста, тому порадив їй "попити води" і додав, що вона не має права його перевіряти.

Джерело: Twitter "Радіо Свобода".

Деталі: Журналіст запропонувала Тищенку і його колезі Артему Культенку пройти невеликий тест на знання міністрів, за призначення яких вони голосували.

"Слуги народу" не змогли відповісти на питання, хто зараз очолює Міністерство охорони здоров'я.

"Дівчино, ви сьогодні це питання задавали 50 разів усім моїм колегам. Для чого ви це робите, яка ваша ціль?" - спитав Тищенко.

Журналіст пояснила, що багато людей закидають "Слузі народу", що вони голосують, але не читають, за що голосують. А оскільки нардепи нещодавно призначали новий уряд, то мали б знати, кого ж вони підтримували.

На це Тищенко набрав у склянку води і сказав: "Попийте водички, вам корисно".

Культенко заявив, що "з радістю давав би коментарі журналістам", але не розуміє, навіщо йому ставлять такі питання.

Нардепи запевняли, що читають закони, тому журналіст сказала, що хоче це перевірити.

"А хто ви така, щоб мене перевіряти? Ну хто ви? Мій батько? чи дружина? Хто ви, щоб перевіряти?", - сказав Тищенко.

Журналіст сказала, що вона представник ЗМІ, і що завдання ЗМІ контролювати владу. Тищенко на це нічого не відповів, а просто пішов.

Українська правда
Теми: Слуга народуВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Слуга народу
Київський онкоцентр переплачує за унітази і фарбу на ремонті за 70 млн
Під наглядом "слуг народу". Як у лікарнях Київщини розподіляють мільйони та воюють за вплив і до чого тут Дубінський
"Слуга" Слюсарєв після вторгнення став власником заводу "Рапід" і фірм у трьох країнах – ЗМІ
Останні новини
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
Усі новини...
Реклама: