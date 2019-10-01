Закон про столицю: комітет віддав перевагу проекту Ткаченка, Кличко проти

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Вівторок, 1 жовтня 2019, 18:03

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку пропонує парламенту ухвалити за основу законопроект про внесення змін до закону "Про столицю України – місто-герой Київ" (№2143-3).

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Рішення запропонувати сесійній залі підтримати зареєстрований групою народних депутатів із фракції "Слуга народу" на чолі з Олександром Ткаченком законопроект №2143-3 члени комітету прийняли на засіданні у вівторок. 

Інші законодавчі ініціативи щодо внесення змін до закону про столицю України – місто-герой Київ, – №2143 авторства групи нардепів від "Слуги народу" на чолі з Андрієм Клочком, №2143-1 авторства групи нардепів з фракції "євросолідарності" у чолі з Сергієм Алексєєвим і №2143-2 авторства групи нардепів фракції "Голос" на чолі з Андрієм Осадчуком, – комітет рекомендував відхилити.

Присутній на засіданні комітету мер Києва Віталій Кличко запропонував відправити всі чотири законопроекти на експертизу до Венеціанської комісії.

"Все чотири законопроекти повинні пройти експертизу Венеціанської комісії", – сказав Кличко, додавши, що необхідно також обговорити законопроекти з експертами й представниками громадськості, а "не ухвалювати законопроект вузьким колом".

Мер Києва також висловив здивування у зв'язку з тим, що з "такою поспішністю" влада країни прагне внести зміни в закон про столицю.

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Теми: Верховна Рада Київ законодавство


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