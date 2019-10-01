Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Закон про столицю: комітет віддав перевагу проекту Ткаченка, Кличко проти

Вівторок, 1 жовтня 2019, 18:03

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку пропонує парламенту ухвалити за основу законопроект про внесення змін до закону "Про столицю України – місто-герой Київ" (№2143-3).

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Рішення запропонувати сесійній залі підтримати зареєстрований групою народних депутатів із фракції "Слуга народу" на чолі з Олександром Ткаченком законопроект №2143-3 члени комітету прийняли на засіданні у вівторок. 

Інші законодавчі ініціативи щодо внесення змін до закону про столицю України – місто-герой Київ, – №2143 авторства групи нардепів від "Слуги народу" на чолі з Андрієм Клочком, №2143-1 авторства групи нардепів з фракції "євросолідарності" у чолі з Сергієм Алексєєвим і №2143-2 авторства групи нардепів фракції "Голос" на чолі з Андрієм Осадчуком, – комітет рекомендував відхилити.

Присутній на засіданні комітету мер Києва Віталій Кличко запропонував відправити всі чотири законопроекти на експертизу до Венеціанської комісії.

"Все чотири законопроекти повинні пройти експертизу Венеціанської комісії", – сказав Кличко, додавши, що необхідно також обговорити законопроекти з експертами й представниками громадськості, а "не ухвалювати законопроект вузьким колом".

Мер Києва також висловив здивування у зв'язку з тим, що з "такою поспішністю" влада країни прагне внести зміни в закон про столицю.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаКиївзаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
23:42
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: