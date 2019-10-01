Офіс на Банковій за 5 млн присвоїв колишній нардеп – джерело
Адвокатом, який, за даними слідства, привласнив державне приміщення на вулиці Банковій та намагався його продати, є народний депутат 4 і 5 скликань Верховної Ради.
Джерело: співрозмовник УП у правоохоронних органах, коментар речниці столичної прокуратури Надії Максимець
Деталі: За словами джерела УП, мова йде про Антона Ружицького (обирався від блоку Віктора Ющенка "Наша Україна"). У прокуратурі Києва зазначили, що не можуть назвати прізвища, але підтвердили, що затриманому готується підозра.
Пряма мова Максимець: "Оголошення підозри затриманому планується завтра".
Що передувало: 1 жовтня київська прокуратура повідомила про затримання спільно з СБУ адвоката, який привласнив державне приміщення на вулиці Банковій вартістю 5 мільйонів гривень та намагався його продати.
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