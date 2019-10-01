Зеленський заявив, що Україна погодила "формулу Штайнмаєра" і це не "страшилка"

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра" щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, чому не слід її боятися.

Про це він заявив на брифінгу у вівторок.

Зеленський почав з повідомлення, що на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську домовились про розведення сил у Петрівському та Золотому. Потім заявив про узгодження тексту "формули", пояснивши її значення.

"Я хочу окремо поговорити про найбільшу страшилку останніх тижнів під назвою "формула Штайнмаєра", що означає ця формула. Це одне-два речення, ось і все:

Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу, починає діяти на постійній основі за умови - будь ласка, зараз дуже важливо – за умови, коли там відбудуться місцеві вибори, проведені згідно Конституції і законодавства України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулись за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів", - заявив президент.

За його словами, це все означає, що "ніяких виборів під дулом кулеметів не буде і не може бути".

Зеленський нагадав, що існуючий закон про особливий статус Донбасу діє до кінця 2019 року, його замінить інший закон, який розроблятиме Верховна Рада. В цьому новому законі "не буде перейдено жодної червоної лінії, саме тому немає і не буде ніколи ніякої капітуляції".

На питання журналіста, чи підписали у Мінську "формулу Штайнмаєра", президент відповів: "Ми відповіли на лист пана Сайдіка (Мартіна, спецпредставника голови ОБСЄ в Україні та у ТКГ – ред.), що ми погоджуємо текст "формули Штайнмаєра".

За його словами, тепер "формула Штайнмаєра" повинна бути імплементована в новий закон про особливий статус Донбасу, якого ще немає.

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