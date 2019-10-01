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Ліга чемпіонів. "Шахтар" у доданий час перемагає "Аталанту" в Мілані

Вівторок, 1 жовтня 2019, 22:34

У матчі другого туру групового турніру Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" на виїзді з рахунком 2:1 здолав італійську "Аталанту".

До 40-ї хвилини "Аталанта" виглядала краще і була в атаці гострішою за "Шахтар". На 14-й хвилині поєдинку головний арбітр призначає пенальті за фол Сергія Кривцова на Йосіпу Ілічичу, щоправда, з переглядом відеоповтору.

VAR не змінив думки рефері, але з 11-ти метрів Андрій П`ятов у чудовому стрибку відбив удар Ілічича.

На 28-й хвилині італійці виходять вперед.

Після удару Маріо Пашаліча м`яч спочатку влучає в штангу. У наступній атаці після навісу в штрафну на виході помиляється П`ятов, і Дуан Запата ударом головою виводить свою команду вперед - 1:0.

У "Шахтаря" до 40-ї хвилини був лише один напівмомент. Після удару Марлоса м`яч відбив П`єрлуіджі Голліні.

Кінець другого тайму був за "гірниками". На 41-й хвилині донецька команда зрівняла рахунок. Після класного пасу від Алана Патріка Жуніор Мораєс забіг у штрафну, обіграв воротаря, і пробив у порожні ворота - 1:1.

Вже в доданий арбітром час зі стандарту Марлос влучає у поперечку воріт "Аталанти".

На старті другого тайму "Шахтар" більше контролював м`яч, хоча моментів біля воріт господарів поля і не було.

На 58-й хвилині на заміну в складі "Аталанти" вийшов Руслан Маліновський. Італійці заграли гостріше в атаці та повернули собі контроль м`яча в середині поля.

На 63-й хвилині після прострілу з флангу Запата у падінні пробиває повз ворота. У наступні п`ять хвилин П`ятов відбиває ногами ще один удар Запати, котрий вийшов сам на сам з воротарем. Ще в одному моменті голкіпер "Шахтаря" не дав себе обіграти Гомесу. У донеччан в атаці гра була не такою гострою. Варто згадати лише удар Степаненка, на який відреагував воротар "Аталанти".

Міг відзначитися в цій грі й Маліновський. На 88-й хвилині після удару українця з 23 метрів м`яч пролетів поруч зі штангою воріт П`ятова. Вже в доданий арбітром час П`ятов відбив іще удар Гомеса з 13 метрів.

На п`ятій хвилині доданій до основного часу "Шахтар" забив гол, можливо, порушивши правила фейр-плей.

Після атаки "Аталанти" на газоні залишився лежати Маліновський, який отримав ушкодження. Контратака "Шахтаря" продовжилася, і Додо вивів сам на сам із воротарем Манора Соломона, котрий забив для "гірників" переможний м`яч - 2:1.

Микола Аврамчук, УП
Теми: футбол
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