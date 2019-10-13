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Українського актора побили у Познані

Неділя, 13 жовтня 2019, 20:44

Українського актора побили у Польщі в познанському ресторані, де він працював.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl.

Юрій Чеботарьов - український актор, випускник театрального відділення Харківського університету мистецтв. Протягом останніх трьох років він жив у Познані, виступаючи у Театрі польськом. Робота в театрах не дала йому можливості легально перебувати в Польщі, тому чоловік знайшов постійну роботу в піцерії "Тіволі".

Коли робота в ресторані почала заважати грі на сцені, Чеботарьов вирішив звільнитися. Однак завідувач ресторану відмовився виплачувати йому зароблене, а коли українець викликав поліцію -  вдарив його головою, зламавши ніс.

По прибуттю поліції, менеджер виплатив платню, однак заперечив факт побиття. На прохання постраждалого поліція викликала швидку допомогу та проінструктувала його про можливість скласти заяву.

На захист свого колеги виступив колектив театру.  "Ми вимагаємо дотримання прав українців, які працюють у Познані та Польщі - і на сцені, і в повсякденному житті. Сподіваємось, що нападом займуться, а винний понесе наслідки. Юрій - ви можете розраховувати на нашу підтримку!" – говориться у їх заяві.

Керівництво ресторану заявило, що "проводить внутрішнє розслідування". "В той же час, ми хотіли б підкреслити, що серед наших співробітників майже половина є українцями, деякі з яких виконують управлінські функції, тож говорити про дискримінацію за національністю вкрай несправедливо", - заявили вони.

Теми: Польща
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