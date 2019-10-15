Екс-нардеп Луценко став радником Кличка

Народний депутат 8 скликання від "Батьківщини" Ігор Луценко став радником столичного голови Віталія Кличка.

Джерело: пост екс-нардепа в Facebook

Пряма мова: "Останнім часом мене регулярно питають - чим же я буду далі займатися? Відповідаю: тим, чим і попередні 12 років і 1 місяць. Відсьогодні ще й офіційно. Мене призначено радником міського голови з питань запобігання та виявлення корупції в Києві".

Деталі: Луценко зазначив, що працюватиме на громадських засадах,тобто на безоплатній основі.

Нагадаємо: Станом на 16 жовтня 2018 року у мера Києва, голови КМДА Віталія Кличка було 34 радника на громадських засадах.