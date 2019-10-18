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НАТО проводить таємні навчання на випадок ядерної війни - ЗМІ

П'ятниця, 18 жовтня 2019, 12:20

Маневри НАТО "Стійкий полудень" (Steadfast Noon), сценарієм яких є ядерна війна, розпочались цього тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише DW з посиланням на DPA.

За даними агентства, військові відпрацьовують застосування винищувачів-бомбардувальників, які можуть бути оснащені ядерною зброєю.

Від Бундесверу участь у навчаннях беруть літаки "Торнадо". Винищувачі знаходяться на авіабазі "Бюхель" у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. За офіційно непідтвердженими даними, там також зберігаються американські атомні бомби типу B61.

У випадку ядерної загрози німецькі "Торнадо" можуть бути оснащені атомними бомбами B61. Американська ядерна зброя, також за непідтвердженими даними, зберігається ще в Італії, Бельгії, Туреччині та Нідерландах.

За даними військових експертів, подібні навчання відбуваються регулярно. Під час них, зокрема, відпрацьовують безпечне завантаження американської ядерної зброї з підземних сховищ у літаки. Утім, справжні бомби під час навчальних польотів літаків не використовують.

Раніше повідомлялося, що доповідь комітету Парламентської асамблеї НАТО помилково розкрила місця розміщення американської ядерної зброї в Європі.

Теми: НАТОвійнаядерна зброя
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