Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС відмовився почати переговори про вступ Північної Македонії та Албанії

П'ятниця, 18 жовтня 2019, 14:44

Саміт ЄС не зміг погодити початок переговорів про вступ з Північною Македонією та Албанією – єврокомісар попереджає про ризики серйозних наслідків для регіону Західних Балкан.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Єврокомісар з питань розширення і політики сусідства ЄС Йоганнес Ган повідомив, що лідери Євросоюзу на саміті в Брюсселі "не змогли виконати своє зобов’язання" розпочати переговори про вступ зі Скоп’є та Тираною.

"Це викликає надзвичайне розчарування. Тепер країни-члени повинні пояснити, наскільки серйозна їхня прихильність інтеграції Західних Балкан", - написав Ган у своєму Twitter.

Він зазначив, що відмова від визнання прогресу, якого досягли обидві країни, матиме негативні наслідки, в тому числі ризик дестабілізації на Західних Балканах, що матиме великий вплив на сам Євросоюз.

"Тепер ми зобов'язані підтримувати країни, громадяни яких справедливо розчаровані. Інтеграція Західних Балкан в ЄС є і залишається важливою стратегічною політикою в наших спільних інтересах", - додав єврокомісар Ган.

Як повідомлялося, Франція, а також Данія та Нідерланди опираються відкриттю переговорів з Албанією та Північною Македонією про вступ до ЄС.

Париж каже, що перед Євросоюзом зараз занадто багато викликів, аби дозволити приєднання цих двох балканських держав. Серед викликів - запланований Brexit, зростання Китаю, російська загроза та міграція. Франція хоче, щоб Єврокомісія глибоко реформувала спосіб ведення переговорів про приєднання. 

Зараз у ЄС розглядають можливість перенести відкриття переговорів до квітня 2020 року або на оголошений саміт ЄС-Західні Балкани в Загребі наступного травня.

Теми: ЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
ЄС
У Європі розглядають можливість санкцій проти російського алюмінію – ЗМІ
Інформацію про колаборантів, які втекли в ЄС, почали вносити в базу Інтерполу
Грузинська влада звинуватила європейського лікаря у спробі вкрасти аналізи Саакашвілі
Останні новини
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
Усі новини...
Реклама: