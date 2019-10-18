Туск про режим тиші в Сирії: Це не перемир’я, а вимога капітуляції

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П'ятниця, 18 жовтня 2019, 17:29

Президент Євроради Дональд Туск заявив, що оголошене п'ятиденне припинення вогню турецькими військами на півночі Сирії є нічим іншим, ніж вимогою капітуляції курдів, та підкреслив, що ЄС вимагає повної зупинки військових дій Туреччини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на пресконференції в Брюсселі за підсумком саміту лідерів ЄС заявив глава Євроради Дональд Туск.

"Так зване перемир’я – це не те, чого ми очікували. По факту це не припинення вогню, а вимога капітуляції курдів", - сказав він.

Туск зазначив, що Євросоюз повинен проявити тверду позицію та вимагає повної зупинки військових дій Туреччини.

"Ми підготували наш заклик (до Туреччини) повністю зупинити її військові дії, відвести сили і поважати міжнародне і гуманітарне право", - додав він.

Напередодні Сполучені Штати і Туреччина домовились про припинення вогню в Сирії. Турецька сторона призупинить операцію "Джерело миру" на 120 годин, щоб дозволити вийти курдським силам із постраждалих районів у безпечну зону.

Лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі засудили односторонні військові дії Туреччини проти курдів у Сирії та закликали Анкару вивести свої війська.

Попри угоду Туреччини і США біля сирійського міста Рас-ель-Айн на північному сході країни сталися обстріли.

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Теми: Європа Сирія Туреччина


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