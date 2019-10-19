Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія завдала потужних авіаударів у Сирії

Субота, 19 жовтня 2019, 14:11

Авіація Росії 19 жовтня здійснила масштабну атаку на декілька об'єктів в сирійській провінції Ідліб, контрольованій джихадистами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Al Masdar News.

ВКС Росії здійснили атаку на авіабазу "Тафтаназ", яку утримували джихадисти угруповання "Хайят Тахрір Аль-Шам".

За даними військового джерела в сусідній провінції Латакія, ВКС Росії здійснили понад десять авіаударів по авіабазі "Тафтаназ" та її околицях; це призвело до знищення інфраструктури та конвою підкріплення, який мали надіслати на фронт війни із сирійською армією.

Окрім ударів по авіабазі "Тафтаназ", ВКС Росії також відновили атаку на твердиню джихадистів Рекая, в якій нібито перебуває один з головних командних центрів "Хайят Тахрір Аль-Шам" у південному Ідлібі.

Нещодавно російські ВКС посилили свої атаки на північно-заході Сирії на тлі повідомлень про новий наступ, який буде розпочато армією режиму Башара Асада та її союзниками в Ідлібі, Хамі та Латакії.

Німецький журналіст Джуліан Рьопке у своєму Twitter публікує кадри атаки російської авіації в Ідлібі. 

"Цікаво, що санкціями проти Москви ніхто не погрожує", - зазначає він.

17 вересня 2018 року Туреччина і Росія підписали угоду про зону деескалації на північному заході Сирії. Відтоді в результаті атак сил режиму Асада і ВКС Росії загинули понад 1,3 тисячі мирних мешканців.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Останні новини
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
Усі новини...
Реклама: