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ДБР взялось за спецпризначенців, які убили затримуваного

Середа, 2 жовтня 2019, 12:21

Слідчі Державного бюро розслідувань перевіряють законність застосування зброї працівниками КОРД, які убили розшукуваного під час його затримання на Київщині.

Джерело: ДБР.

Дослівно: "Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, розслідують обставини застосування зброї працівниками підрозділу Нацполіції "КОРД" на Київщині".

Деталі: Дії правоохоронців кваліфікували за ч. 1 ст. 115 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) ККУ.

Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Київської області.

Що було раніше:

  • Вранці 2 жовтня у селі Хотянівка Київської області працівники підрозділу КОРД під час затримання убили правопорушника, який почав стріляти у бік працівників поліції.

Українська правда
Теми: ДБРполіціяКиївська область
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