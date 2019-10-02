ДБР взялось за спецпризначенців, які убили затримуваного

Слідчі Державного бюро розслідувань перевіряють законність застосування зброї працівниками КОРД, які убили розшукуваного під час його затримання на Київщині.

Джерело: ДБР.

Дослівно: "Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, розслідують обставини застосування зброї працівниками підрозділу Нацполіції "КОРД" на Київщині".

Деталі: Дії правоохоронців кваліфікували за ч. 1 ст. 115 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) ККУ.

Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Київської області.

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