ДБР взялось за спецпризначенців, які убили затримуваного
Слідчі Державного бюро розслідувань перевіряють законність застосування зброї працівниками КОРД, які убили розшукуваного під час його затримання на Київщині.
Джерело: ДБР.
Дослівно: "Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, розслідують обставини застосування зброї працівниками підрозділу Нацполіції "КОРД" на Київщині".
Деталі: Дії правоохоронців кваліфікували за ч. 1 ст. 115 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) ККУ.
Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Київської області.
Що було раніше:
- Вранці 2 жовтня у селі Хотянівка Київської області працівники підрозділу КОРД під час затримання убили правопорушника, який почав стріляти у бік працівників поліції.
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