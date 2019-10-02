Путін розповів, чого чекає від Зеленського

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Середа, 2 жовтня 2019, 17:07

Президент Росії Володимир Путін вважає, що президент України Володимир Зеленський "отримав важку спадщину від своїх попередників, але в першу чергу повинен вирішити, яким чином розвивати відносини з Донбасом".

Джерело: відповідь на питання в рамках сесії Російської енергетичного тижня

Деталі: Путін змалював, як бачить ситуацію в Україні, яка, за його словами, втратила статус промислово розвиненої держави після розвалу Радянського союзу.

Пряма мова: "Що стосується пана Зеленського.. так, перед ним великі виклики: країна опинилася в дуже важкому стані. Рівень ВВП не просто впав, а завалився. У зв'язку з втратою російського ринку.

Деякі галузі промисловості України просто практично перестали існувати. Україна, коли перебувала разом з Росією в складі Радянського Союзу, була високотехнологічною промислової республікою. Вона втратила статус промислово розвиненої держави...

Це важка спадщина, і, звичайно, Зеленському належить багато вирішити, але перш за все, звичайно, потрібно вирішити питання з тим, як будуть розвиватися відносини України з Донбасом".

Додатково: Путін зауважив, що в стенограмі телефонної розмови Зеленського з президентом США Дональдом Трампом не бачить "взагалі нічого компрометуючого". За його словами, там відсутні ознаки тиску. А на питання про можливе втручання в майбутні вибори в США 2020 року "пожартував": "По-секрету вам скажу. Так, обов'язково будемо це робити. Щоб розвеселити вас там як слід".

Чому це важливо: Росія з 2014 року здійснює гібридну військову агресію проти України, підтримуючи незаконні збройні формування в Донбасі.

Історія питання:

Валентина Романенко, УП

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Теми: Путін Зеленський


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