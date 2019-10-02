У Порошенка кажуть, що Зеленський "мститься криміналом за критику"

В партії "Європейська солідарність" вважають, що питання кримінального переслідування п’ятого президента України Петра Порошенка пов’язане з його критикою дій чинної влади.

Джерело: заява партії "Європейська солідарність"

Дослівно: "Те, що виток інформації із ГПУ про підготовку підозри стався саме в день гучного політичного скандалу, пов’язаного з підписанням капітулянтської формули, свідчить як про емоційну нестабільність людей, причетних до цього підписання. Так і про їхнє бажання негайно помститися тій політичній силі, яка обгрунтовано критикує владу..."

Деталі: В політсилі Порошенка бачать "очевидний причинно-наслідковий зв’язок між підписанням "формули Путіна" та атакою ГПУ на Порошенка та "Європейську солідарність". В "ЄС" стверджуюють, що офіс президента Зеленського "роздав доручення підконтрольним силовим структурам" та заявляють, що влада "демонструє перехід до політичних репресій", однак запевняють, що це не зупинить команду Порошенка.

Що передувало: 2 жовтня агентство "Інтерфакс-Україна", посилаючись на джерела в ГПУ, повідомило, що Генеральна прокуратура готує підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку за статтею про зловживання владою.