У Порошенка кажуть, що Зеленський "мститься криміналом за критику"

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Середа, 2 жовтня 2019, 18:58

В партії "Європейська солідарність" вважають, що питання кримінального переслідування  п’ятого президента України Петра Порошенка пов’язане з його критикою дій чинної влади.

Джерело: заява партії "Європейська солідарність"

Дослівно: "Те, що виток інформації із ГПУ про підготовку підозри стався саме в день гучного політичного скандалу, пов’язаного з підписанням капітулянтської формули, свідчить як про емоційну нестабільність людей, причетних до цього підписання. Так і про їхнє бажання негайно помститися тій політичній силі, яка обгрунтовано критикує владу..."

Деталі: В політсилі Порошенка бачать "очевидний причинно-наслідковий зв’язок між підписанням "формули Путіна" та атакою ГПУ на Порошенка та "Європейську солідарність". В "ЄС" стверджуюють, що офіс президента Зеленського "роздав доручення підконтрольним силовим структурам" та заявляють, що влада "демонструє перехід до політичних репресій", однак запевняють, що це не зупинить команду Порошенка.

Що передувало: 2 жовтня агентство "Інтерфакс-Україна", посилаючись на джерела в  ГПУ, повідомило, що Генеральна прокуратура готує підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку за статтею про зловживання владою.

Українська правда

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Теми: Порошенко Зеленський


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