Генпрокуратура готує Порошенку підозру в зловживанні владою – ЗМІ

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Середа, 2 жовтня 2019, 14:57
Дмитро Ларін, УП

Генеральна прокуратура готує підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку за статтею про зловживання владою.

Джерело: співрозмовник агентства "Інтерфакс-Україна" в Генпрокуратурі.

Пряма мова: "Активно відпрацьовуються проекти підозр колишньому главі держави, а також кільком нинішнім і колишнім народним депутатам".

Деталі: Джерело видання не уточнило подробиць, зазначивши лише, що проект підозри Порошенку стосується зловживання владою.

Нагадаємо: Для притягнення нардепів до відповідальності необхідна згода Верховної Ради і внесення відповідного подання генпрокурора до парламенту.

П'ятий президент України раніше заявляв, що у діючої влади не вийде "запроторити Порошенка". Коментуючи ймовірність сісти у тюрму, якщо рішення судів у справах, де фігурує Порошенко, буде не на його користь, п'ятий президент України заявив: "Я нічого не боюся".

Передісторія

  • 19 травня 2019 року екс-заступник глави АП часів Януковича Андрій Портнов повідомив про повернення в Україну, після чого почав подавати до Державного бюро розслідувань заяви зі звинуваченнями п’ятого президента України Петра Порошенка у скоєнні злочинів.
  • Наразі ДБР веде щонайменше 13 кримінальних проваджень, в яких фігурує Порошенко. Більша частина з них була відкрила за заявам Портнова.
  • 17 вересня суд за клопотанням ДБР наклав арештна все нерухоме майно і корпоративні права заводу "Кузня на Рибальському", який раніше належав Порошенку. 
  • Справу стосовно "Кузні на Рибальському" також відкрили після заяви Портнова. За його версією, Порошенко розкрадав бюджетні кошти через "Кузню", а потім відмив незаконні доходи, провівши продаж заводу через офшори.

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Теми: Порошенко Генпрокуратура


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