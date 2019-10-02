Генпрокуратура готує Порошенку підозру в зловживанні владою – ЗМІ
Генеральна прокуратура готує підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку за статтею про зловживання владою.
Джерело: співрозмовник агентства "Інтерфакс-Україна" в Генпрокуратурі.
Пряма мова: "Активно відпрацьовуються проекти підозр колишньому главі держави, а також кільком нинішнім і колишнім народним депутатам".
Деталі: Джерело видання не уточнило подробиць, зазначивши лише, що проект підозри Порошенку стосується зловживання владою.
Нагадаємо: Для притягнення нардепів до відповідальності необхідна згода Верховної Ради і внесення відповідного подання генпрокурора до парламенту.
П'ятий президент України раніше заявляв, що у діючої влади не вийде "запроторити Порошенка". Коментуючи ймовірність сісти у тюрму, якщо рішення судів у справах, де фігурує Порошенко, буде не на його користь, п'ятий президент України заявив: "Я нічого не боюся".
Передісторія:
- 19 травня 2019 року екс-заступник глави АП часів Януковича Андрій Портнов повідомив про повернення в Україну, після чого почав подавати до Державного бюро розслідувань заяви зі звинуваченнями п’ятого президента України Петра Порошенка у скоєнні злочинів.
- Наразі ДБР веде щонайменше 13 кримінальних проваджень, в яких фігурує Порошенко. Більша частина з них була відкрила за заявам Портнова.
- 17 вересня суд за клопотанням ДБР наклав арештна все нерухоме майно і корпоративні права заводу "Кузня на Рибальському", який раніше належав Порошенку.
- Справу стосовно "Кузні на Рибальському" також відкрили після заяви Портнова. За його версією, Порошенко розкрадав бюджетні кошти через "Кузню", а потім відмив незаконні доходи, провівши продаж заводу через офшори.
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