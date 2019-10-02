Генпрокуратура готує Порошенку підозру в зловживанні владою – ЗМІ

Генеральна прокуратура готує підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку за статтею про зловживання владою.

Джерело: співрозмовник агентства "Інтерфакс-Україна" в Генпрокуратурі.

Пряма мова: "Активно відпрацьовуються проекти підозр колишньому главі держави, а також кільком нинішнім і колишнім народним депутатам".

Деталі: Джерело видання не уточнило подробиць, зазначивши лише, що проект підозри Порошенку стосується зловживання владою.

Нагадаємо: Для притягнення нардепів до відповідальності необхідна згода Верховної Ради і внесення відповідного подання генпрокурора до парламенту.

П'ятий президент України раніше заявляв, що у діючої влади не вийде "запроторити Порошенка". Коментуючи ймовірність сісти у тюрму, якщо рішення судів у справах, де фігурує Порошенко, буде не на його користь, п'ятий президент України заявив: "Я нічого не боюся".

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