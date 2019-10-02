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Зеленський запустив роботу Комісії з реінтеграції Донбасу

Середа, 2 жовтня 2019, 20:03

Президент Володимир Зеленський відкрив перше засідання Комісії з питань правової реформи в Офісі президента. 

Джерело: сайт президента

Деталі: Комісія вивчатиме питання реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зеленський нагадав: аби подолати наслідки збройного конфлікту та досягнення миру, потрібна концепція перехідного правосуддя. 

Сюди входять, зокрема, заходи з відшкодування збитків жертвам війни, притягнення до відповідальності винних у тяжких злочинах.

Президент сподівається, що Комісія розробить стратегію деокупації тимчасово окупованих територій Криму та сходу.

Серед того, чим займатиметься Комісія, Зеленський також назвав конституційну реформу стосовно децентралізації, у якій Комісія орієнтуватиметься на Європейську хартію місцевого самоврядування.

Зеленський також нагадав про плебісцити, коли громадяни голосуватимуть за ухвалення рішень на національному рівні.

 

Передісторія:

  • У березні 2015 року президент Петро Порошенко підписав указ про створення Конституційної комісії, яка розроблятиме зміни до Основного закону.
  • У червні 2019 року президент Володимир Зеленський створив Комісію з питань правової реформи і ліквідував створені його попередником Раду судової реформи і Конституційну комісію та інші.
  • 7 серпня Зеленський затвердив склад Комісії з 6 робочих груп: з підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції; розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення правосуддя; розвитку кримінального права; реформування кримінальної юстиції; розвитку юридичної освіти; реінтеграції тимчасово окупованих територій.
  • До Комісії входять 84 осіб.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийдецентралізаціяДонбас
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