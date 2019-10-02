Зеленський запустив роботу Комісії з реінтеграції Донбасу
Президент Володимир Зеленський відкрив перше засідання Комісії з питань правової реформи в Офісі президента.
Джерело: сайт президента
Деталі: Комісія вивчатиме питання реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Зеленський нагадав: аби подолати наслідки збройного конфлікту та досягнення миру, потрібна концепція перехідного правосуддя.
Сюди входять, зокрема, заходи з відшкодування збитків жертвам війни, притягнення до відповідальності винних у тяжких злочинах.
Президент сподівається, що Комісія розробить стратегію деокупації тимчасово окупованих територій Криму та сходу.
Серед того, чим займатиметься Комісія, Зеленський також назвав конституційну реформу стосовно децентралізації, у якій Комісія орієнтуватиметься на Європейську хартію місцевого самоврядування.
Зеленський також нагадав про плебісцити, коли громадяни голосуватимуть за ухвалення рішень на національному рівні.
Передісторія:
- У березні 2015 року президент Петро Порошенко підписав указ про створення Конституційної комісії, яка розроблятиме зміни до Основного закону.
- У червні 2019 року президент Володимир Зеленський створив Комісію з питань правової реформи і ліквідував створені його попередником Раду судової реформи і Конституційну комісію та інші.
- 7 серпня Зеленський затвердив склад Комісії з 6 робочих груп: з підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції; розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення правосуддя; розвитку кримінального права; реформування кримінальної юстиції; розвитку юридичної освіти; реінтеграції тимчасово окупованих територій.
- До Комісії входять 84 осіб.
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