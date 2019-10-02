Зеленський запустив роботу Комісії з реінтеграції Донбасу

Президент Володимир Зеленський відкрив перше засідання Комісії з питань правової реформи в Офісі президента.

Джерело: сайт президента

Деталі: Комісія вивчатиме питання реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зеленський нагадав: аби подолати наслідки збройного конфлікту та досягнення миру, потрібна концепція перехідного правосуддя.

Сюди входять, зокрема, заходи з відшкодування збитків жертвам війни, притягнення до відповідальності винних у тяжких злочинах.

Президент сподівається, що Комісія розробить стратегію деокупації тимчасово окупованих територій Криму та сходу.

Серед того, чим займатиметься Комісія, Зеленський також назвав конституційну реформу стосовно децентралізації, у якій Комісія орієнтуватиметься на Європейську хартію місцевого самоврядування.

Зеленський також нагадав про плебісцити, коли громадяни голосуватимуть за ухвалення рішень на національному рівні.

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