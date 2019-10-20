Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Збитки від заворушень у Барселоні перевищили 2,5 млн євро

Неділя, 20 жовтня 2019, 13:58

Влада Барселони підрахувала, що починаючи з вівторка внаслідок протестів було завдано збитків на суму понад 2,5 млн євро.

Про це повідомило агентство EFE, передає "Європейська правда".

Це лише попередні підрахунки влади, в результаті сума завданих збитків може бути вищою.

Під час заворушень було спалено більше тисячі сміттєвих контейнерів. Маніфестанти розбивали вітрини магазинів і кафе, згоріло кілька автомобілів, було завдано шкоди десяткам машин правоохоронних органів.

Барселона у п'ятницю пережила найстрашнішу ніч міських заворушень за десятиліття, коли молоді люди в масках перекривали дороги палаючими сміттєвими баками та кидали каміння у силовиків. 

За даними місцевої влади, 182 людей по всьому регіону постраждали, в тому числі 152 в Барселоні. Близько 17 поліцейських також потрапили до лікарень. Поліція заявила, що заарештувала 54 людей у п'ятий день сутичок.

Нагадаємо, Верховний суд Іспанії посадив до в'язниці дев'ять каталонських лідерів сепаратистів. Через це з вівторка місто охопили протести

Теми: Іспанія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Іспанія
Після підрахунку голосів з-за кордону партія прем’єра Іспанії втратила один мандат
Іспанія відправила Україні партію Leopard 2A4 і БТР
Польовий шпиталь, "Леопарди", БТРи і "швидкі": Іспанія оголосила про допомогу Україні
Останні новини
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
Усі новини...
Реклама: