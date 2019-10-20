Збитки від заворушень у Барселоні перевищили 2,5 млн євро

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Неділя, 20 жовтня 2019, 13:58

Влада Барселони підрахувала, що починаючи з вівторка внаслідок протестів було завдано збитків на суму понад 2,5 млн євро.

Про це повідомило агентство EFE, передає "Європейська правда".

Це лише попередні підрахунки влади, в результаті сума завданих збитків може бути вищою.

Під час заворушень було спалено більше тисячі сміттєвих контейнерів. Маніфестанти розбивали вітрини магазинів і кафе, згоріло кілька автомобілів, було завдано шкоди десяткам машин правоохоронних органів.

Барселона у п'ятницю пережила найстрашнішу ніч міських заворушень за десятиліття, коли молоді люди в масках перекривали дороги палаючими сміттєвими баками та кидали каміння у силовиків. 

За даними місцевої влади, 182 людей по всьому регіону постраждали, в тому числі 152 в Барселоні. Близько 17 поліцейських також потрапили до лікарень. Поліція заявила, що заарештувала 54 людей у п'ятий день сутичок.

Нагадаємо, Верховний суд Іспанії посадив до в'язниці дев'ять каталонських лідерів сепаратистів. Через це з вівторка місто охопили протести

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Теми: Іспанія


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