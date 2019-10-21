У Чехії викрили агентурну мережу російської ФСБ

Голова Служби безпеки і інформації Чехії Міхал Куделка розповів про викриття у країні створеної російською ФСБ агентурної мережі.

Про це він сказав під час конференції з питань безпеки у Палаті депутатів Чехії, повідомляє видання iRozhlas.

За його словами, мережа фінансувалася з Росії за посередництва російського посольства і мала на меті атакувати цілі у Чехії. Її дії також були спрямовані проти міжнародних партнерів Чехії на території країни.

"Мережа була повністю зруйнована і знищена завдяки відмінній роботі Національного штабу по боротьбі з організованою злочинністю. Розслідування триває. Ми запобігли цій діяльності в Чехії, яка була частиною довшого ланцюга, який росіяни використовували і готували для використання в інших європейських країнах", - сказав Куделка.

Він розповів, що мережу було викрито ще минулого року.

Інших подробиць він не надав. Дана інформація, за його словами, буде включена в річний звіт про діяльність чеської контррозвідки за 2018 рік.

За даними тижневика як повідомляє Respekt, операція чеської контррозвідки стосувалася групи російських громадян і декількох інших росіян, які отримали чеське громадянство. Група повинна була діяти під прикриттям двох приватних компаній в Празі. Вони повинні були продавати комп'ютерну техніку і програмне забезпечення звичайним клієнтам, але при цьому здійснювали хакерські атаки.

Куделка також заявив депутатам, що він і його відомство сприймають розвідувальну діяльність Росії і Китаю як найсерйознішу загрозу для Чехії в довгостроковій перспективі.

"Європейська правда"