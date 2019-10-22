Трамп пригрозив Ірану військовим ударом

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Вівторок, 22 жовтня 2019, 01:47

Президент США Дональд Трамп не хоче, щоб його країна вела війну з ким би то не було, але при цьому готовий жорстко відповісти Ірану, якщо в цьому буде необхідність.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

"Якщо Іран зробить деякі речі, то ми вдаримо його так, як ніколи раніше", - заявив Трамп.

Він запевнив, що не хоче воєн у світі. "Однак може так статися, що нам доведеться воювати", - попередив він.

Говорячи про те, як можна вплинути на країни, не застосовуючи зброї, Трамп нагадав про здатність США виявляти потужний вплив на економіки інших держав.

Президент пояснив, що не хоче втягувати США в війни, так як повернення військових США додому з далеких країн - одна з його ключових передвиборчих обіцянок.

"Одна з найжахливіших речей, які мені доводиться робити - це писати листи батькам (загиблих солдатів - УП)", - розповів Трамп. "Я повинен повідомити їх, що їхня дитина була вбита на Близькому Сході, причому - незрозуміло заради чого він віддав там життя", - додав він.

"Іноді настає час для того, щоб воювати. Але буває і час, коли потрібно діяти розумно, а не воювати", - уклав Трамп.

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Теми: Трамп армія США


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